Case Ater all'asta da San Paolo a San Saba: in vendita 11 immobili ed un villino

Sono undici gli appartamenti che l’Ater di Roma ha deciso di mettere all’asta nella Capitale. Si tratta di alloggi disseminati in tutta la città e con metrature che spaziano dai 34 ai 104 metri quadrati. Oltre a questi alloggi, l’azienda di edilizia residenziale ha messo in vendita anche un altro villino a San Saba.

Gli immobili a San Paolo e Garbatella

Nella prima delle due aste che Ater ha previsto di realizzare, sono stati considerati due immobili in via Costantino, a San Paolo. Si trovano rispettivamente al primo ed al quinto piano, con metrature leggermente differenti. Quello al primo piano, privo di balcone, si sviluppa con 5 vani e mezzo su 83metri quadrati. L’altro, con balcone, raggiunge 89 metri quadrati. Per aggiudicarseli il prezzo d’asta è, rispettivamente, di 209 e 249mila euro. Sempre nello stesso territorio, vale a dire nel municipio VIII, c’è anche un altro appartamento. E’ situato al secondo piano di via Antonio Rubino, nei lotti popolari della Garbatella. Misura 52 metri quadrati, è disposto su due vani e mezzo e si può provare a prenderlo sapendo che il prezzo base è di 180mila euro.

Gli appartamenti a Testaccio

Un paio di appartamenti sono stati messi all’asta anche nel rione che quest’anno festeggia il centenario dalla sua fondazione: Testaccio. Uno si trova in via Aldo Manuzio, al terzo piano di un palazzo senza ascensore e senza balconi. E’ grande 71metri quadrati ed è stato messo in vendita al prezzo base di 252mila euro. L’altro è sul Lungotevere Testaccio. Ha quattro vani e mezzo e si trova al quarto piano, questa volta con ascensore. Il prezzo di base, per l’ alloggio che misura 78 metri quadrati, è di 331mila e cinquecento euro.

Gli immobili di pregio

Il pezzo più pregiato della prima asta, che è prevista nelle giornate del 22 e del 23 novembre, è l’appartamento di tre vani e mezzo, con balcone , sito in piazzale degli Eroi. Misura 71 metri quadrati, è si trova al secondo piano di un palazzo con l’ascensore. Il prezzo di base, in questo caso, è di 326ila euro. Sempre nelle stesse giornate sono messi in vendita anche tre appartamenti che rivestono “interesse culturale”. Due si trovano in via di Donna Olimpia, nel secondo lotto. Nel primo caso si tratta di un appartamento al VI piano di 50 mq: si può provare a prendere a 110mila euro. L’altro è al VI piano e misura 72 metri quadrati: il prezzo di base, in questo caso, è di 138mila euro. Il terzo appartamento con interesse culturale è in viale dei Quattro Venti, misura 34mq (è il più piccolo in vendita) e si trova al primo piano: il prezzo base sfiora i 135mila euro.

Il villino di San Saba

C’è anche un villino di San Saba tra gli alloggi messi in vendita. In questo caso si tratta di un’asta prevista per il 12 dicembre. L’immobile in questione si trova al civico 12 di piazza Gian Lorenzo Bernini, nel cuore del quartiere. Ha un accesso indipendente ed un giardino. Misura in tutto 167 metri quadrati ed è disposto su 7,5 vani. E’ al primo turno d’asta ed il suo prezzo di base è stato fissato in 826mila euro e 650 euro.

Come funziona l'asta

Le procedure di vendita all’asta si svolgeranno, su tre giornate. Per partecipare bisogna versare una piccola cauzione, entro le ore 17 del 21 novembre o, per il villino dell'11 dicembre il cui importo non può tuttavia essere inferiore al 10% della base d’asta a cui è venduto l’immobile. L’incanto si terrà in sessioni della durata di 3 minuti entro cui ciascun offerente potrà prenotarsi e presentare un’offerta palese in aumento rispetto al prezzo base d’incanto di mille euro per gli immobili in vendita a meno di 400mila euro. Gli immobili possono anche essere visitati, compilando un'apposita scheda appuntamento sul sito dell'Ater. La visita è consentita a due sole persone per volta (il prenotato più un accompagnatore).