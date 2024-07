Il consiglio municipale si riunisce in via Tito: votato un atto per difendere l'area verde

Anche il consiglio municipale vuole salvare l’area verde di via Tito. E, per dimostrarlo, il 10 luglio si è riunito proprio nell’infobox davanti allo spazio per discutere un atto che chiede la modifica della convenzione urbanistica di piazza dei Navigatori e la salvaguardia del verde e delle alberature presenti nell’area, che dovrebbe diventare un parcheggio.

Marcucci: “Attenzione del municipio alle istanze dei cittadini”

“Credo che il fatto di riunirci sul posto, di per sé straordinario – spiega il presidente del consiglio municipale, Samuele Marcucci - sia importante perché dimostra l’attenzione e la vicinanza della politica municipale alle giuste istanze dei cittadini. Si è fatto un passo avanti importante in questa battaglia ed è stato significativo vedere la presenza di tutte le forze politiche, delle consigliere capitoline Baglio e Melito e di tutta la giunta municipale. Per questo non posso che esprimere la massima soddisfazione a nome di tutto il consiglio. L’atto approvato impegna la giunta capitolina a “modificare l’attuale progetto di trasformazione previsto dalla convenzione urbanistica per l’area ricompresa tra via Giustiniano Imperatore, via Tito e via Cristoforo Colombo, individuata come ‘Viabilità e parcheggi pubblici’ e ‘Verde di arredo’”. Prevedendo in particolare “la permanenza della struttura adibita a infobox, presidio territoriale fondamentale per lo svolgimento di iniziative sociali del municipio”. E anche il mantenimento dell’area verde e delle alberature lì presenti, “valorizzandone il potenziale aggregativo e approntando progetti improntati alla maggiore vivibilità dell’area”. Approvati anche due emendamenti di Forza Italia al documento per “predisporre un adeguato sistema di smaltimento delle acque piovane all’angolo tra via Giustiniano Imperatore e Via Tito/Via Galba” e “un monitoraggio costante dell’amministrazione sull’imminente avvio dei lavori di riqualificazione dell’albergo cosiddetto ‘bidet’ di via Giustiniano Imperatore: durata e certezza temporale dei lavori, compatibilità della struttura con il tessuto sociale e urbanistico esistente”.

Anche l’assessore Veloccia contro il progetto

Nei giorni scorsi a pronunciarsi contro il progetto del parcheggio in via Tito, che ha messo in allarme i residenti della zona, è stato anche l’assessore capitolina all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. Che ha parlato di “un’idea dannosa”, aggiungendo che quella di costruire un parcheggio in via Tito, al posto dell’area verde è “una scelta illogica, dovuta soltanto alla necessità di rispettare la norma urbanistica di reperimento di aree da destinare a parcheggio. Norma che, tra l’altro - aggiunge Veloccia - considero totalmente superata e proprio per questo sarà tra quelle che riformeremo nella revisione delle Norme tecniche del Piano Regolatore". Sulla questione si era espresso, nei giorni scorsi, anche il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che a RomaToday aveva annunciato: “Chiederemo di valutare due possibilità. La prima è quella che prevede di spostare l’intervento o di monetizzarne il costo” in modo che le risorse necessarie a realizzare il parcheggio siano usate per realizzare altri interventi. “L’alternativa - ha proseguito il minisindaco - è che il progetto sia rivisto, in modo da salvaguardare non solo le alberature, sulle quali verranno fatte comunque delle verifiche fitosanitarie, ma anche per non asfaltare il suolo, usando materiali che non siano impermeabili”.