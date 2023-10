Inaugurata la nuova biblioteca di San Paolo, intitolata a Joyce Lussu

Questa mattina, martedì 17 ottobre 2023, in via Costantino 49/A in zona San Paolo è stata inaugurata una nuova biblioteca intitolata a Joyce Lussu. Si tratta del quarto presidio (il progetto di realizzazione era iniziato nel pre covid, ndr) dell’Istituzione Biblioteche Centri Culturali di Roma presente nell’ottavo municipio insieme alla Biblioteca “Arcipelago” in via Benedetto Croce, dell'"Approdo” nella scuola La Casa dei Bimbi a Garbatella e del punto di prestito all’interno del coworking Industrie Fluviali a Ostiense.

L’intitolazione

La nuova biblioteca è dedicata alla partigiana, scrittrice, traduttrice e poetessa italiana Joyce Lussu medaglia d'argento al valor militare, capitano nelle brigate Giustizia e Libertà. “Averla dedicata a lei ci riporta sicuramente al nostro impegno quotidiano per il miglioramento della vita delle persone a partire proprio dal loro aspetto culturale” commenta l’assessore Vetri. “Si tratta di un luogo di promozione alla lettura, ma anche un luogo di relazioni, un luogo dove poter immaginare iniziative di scambio e di conoscenza” sottolinea il presidente del municipio Amedeo Ciaccheri.

La biblioteca

La struttura, è un centro polifunzionale di oltre 400 mq, si trova nel piano terra del nuovo complesso residenziale frutto di un’opera di rigenerazione urbana di via Costantino. È composta da una sala studio con 44 posti a sedere (30 tavoli attrezzati), una sala bambine e bambini, ragazze e ragazzi, un’area accoglienza con due postazioni al pubblica, una per la consultazione del catalogo online, una per l’autoprestito e una per gli hublet che consente l’accesso a diversi contenuti digitali e al PIM il servizio di prestito intersistemico che permette di prenotare online e ricevere sul posto i libri sul catalogo. delle Biblioteche di Roma. Attualmente a disposizione dei cittadini ci sojno circa 6mila volumi (capienza massima 9mila) che variano dalla narrativa alla saggistica, dalla politica alla storia, ai fumetti con una sezione dedicata al progetto nazionale “Nati per Leggere”.

"È fondamentale che ci siano spazi come questo dove poter leggere, toccare e sfogliare fisicamente i libri. Leggendo, si impara a ragionare, a prendersi il tempo necessario per riflettere sulle parole, sui pensieri e sui concetti. Luoghi moderni, accessibili, digitali come questo, dove ci sono i tablet ma anche e soprattutto i libri, che sono insostituibili” ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri. All’inaugurazione insieme al Primo Cittadino erano presenti, l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, il presidente di Biblioteche di Roma Giovanni Solimine, il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri e le assessore municipali alle Politiche Culturali Maya Vetri e alle Politiche Scolastiche ed Educative Francesca Vetrugno.

Lo spazio sarà aperto al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 14:00.