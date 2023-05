Donazione alluvione in Emilia-Romagna: i punti di raccolta nel municipio VIII

Da venerdì 26 maggio a mercoledì 31 maggio 2023 nel municipio VIII sarà avviata una raccolta di materiale per l'emergenza alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

La raccolta è curata dalla Brigata Garbatella e ODV Progetto 1 e chiunque voglia partecipare potrà consegnare il materiale da destinare alla popolazione emiliana presso i due punti di raccolta siti in via Accademia del Cimento 28 e in via dei Lincei 93.

Saranno accettati generali alimentari a lunga conservazone, prodotti per l'igiene personale e prodotti per lo sgombero e la pulizia come guanti, stivali e pale.

Di seguito il calendario dei punti di raccolta.

Via Accademia del Cimento, 28:

venerdì 26 dalle ore 16:00 alle 20:00,

sabato 27 e domenica 28 dalle ore 10:00 alle 13:00

Via del Lincei 93: