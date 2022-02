Pnrr, oltre un milione di euro da investire sulle scuole: ecco i progetti del municipio VIII

Un milione e 100mila euro da investire interamente in interventi sulle scuole del territorio. È la cifra ambita dal municipio VIII con la partecipazione ai bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Cinque gli edifici scolastici interessati inseriti in un elenco di desiderata consegnato al Comune di Roma, che dovrà approvare o meno. Ma vediamo nel dettaglio le richieste del parlamentino.

I fondi, secondo quanto appreso da RomaToday, andrebbero a finanziare la demolizione e ricostruzione del padiglione Azzurro del plesso Principe di Piemonte, la scuola di via Ostiense immersa in quattro ettari di verde. Da anni quell'ala dell'istituto è stata segnalata come non idonea per la sicurezza dei bambini.

Poi ancora si interverrebbe con la ristrutturazione e ammodernamento delle mense della Cesare Battisti, l'istituto comprensivo di piazza Damiano Sauli, della Alonzi di via Valignano, della materna Mappamondo in via Francesco Giangiacomo, della Poggiali Spizzichino di via Odescalchi e ancora della Principe di Piemonte. Nei progetti del municipio anche il rifacimento della palestra della Damiano Sauli.

Per la Capitale, lo ricordiamo, il Pnrr mette a disposizione circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Un'occasione unica per intervenire sulle infrastrutture centrali della città, dal trasporto pubblico alla gestione dei rifiuti, e per rispondere alle richieste dei territori su più fronti. Edilizia scolastica, riqualificazione di parchi e lavori sulle case popolari, rifacimento di strade e realizzazione di nuovi spazi di aggregazione nelle periferie. Dai parlamentini stanno pervenendo le richieste al Campidoglio. E l'VIII punta tutto sulle scuole.