Emergenza pini, terminati i trattamenti agli alberi della Colombo

Sono trecentottantuno i pini che, a partire dallo scorso gennaio, il Campidoglio ha fatto controllare sulla via Cristoforo Colombo. Si trovano nel tratto compreso tra via Cilicia, linea di confine del municipio VIII ed il laghetto dell’Eur, nel territorio cioè che è amministrato dal municipio IX.

Il primo tratto della Cristoforo Colombo

Nel primo tratto, quello cioè che parte a ridosso delle mura aureliane e si estende fino a via Laurentina, sono presenti 230 alberi. Sono stati tutti sottoposti a prove di trazione e carico, sono stati potati ed è stato eseguito il trattamento endoterapico contro la cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis). “Tutte le operazioni si sono svolte sotto la supervisione tecnico-scientifica di un agronomo incaricato” ha fatto sapere il Campidoglio. Al termine di questa prima trance, sono stati abbattuti tre esemplari di Pinus pinea perché, sostiene il comune, “presentavano elementi di forte ed irrerversibile criticità”. Saranno sostituiti “nella prossima stagione autunnale”.

Pini trattati fino al laghetto dell'Eur

Il numero di abbattimenti sale a quattro se, alle 230 alberature del tratto compreso tra via Cilicia e via Laurentina, si sommano gli altri 151 pini distribuiti sulla Colombo fino all’incrocio con viale America e, quindi, con il laghetto dell’Eur. Nel complesso, quindi, i tagli hanno riguardato una quota vicina all’un per cento degli alberi che sono stati controllati. Un buon segnale anche per quanto riguarda la sfida che, l’amministrazione, è chiamata a giocare contro la cocciniglia tartaruga.

Cosa fa ai pini la cocciniglia tartaruga

Il parassita alieno, approdato nella capitale nel 2018, ha comportato per ora l’abbattimento di centinaia di pini romani. Solo 104 sono stati, nel corso dell’ultimo anno, quelli a cui si è deciso di rinunciare in via dei Pescatori, nel municipio X. “La cocciniglia tartaruga è un insetto che punge e succhia la linfa – aveva spiegato a Romatoday l’agronoma Sara Sacerdote – si posiziona su rametti ed aghi e durante la sua attività espelle una melata, su cui crescono dei funghi saprofiti che, essendo neri, impediscono alle foglie di essere raggiunte dai raggi solari e sono così d’ostacolo alla fotosintesi”. Nel giro di qualche anno, l’albero muore e diventa un pericolo per l’incolumità dei cittadini, specie se si trova in strade molto trafficate come la via Cristoforo Colombo.

Gli abbattimenti da evitare

“Il taglio di un albero è l’estrema ratio e vi si ricorre per problemi strutturali irrisolvibili o quando per problemi fitosanitari la pianta non ha possibilità di ripresa – aveva spiegato il professor Francesco Ferrini, ordinario di Arboricoltura e coltivazione arborea all’università degli studi di Firenze” va considerato una sorta di ultima spiaggia perché il contributo che un albero adulto fornisce all’ambiente, come capacità di assorbimento della CO2, non può essere compensato dalla pur necessaria sostituzione con giovani esemplari.

Il taglio degli alberi è quindi l’ultima spiaggia. Le condizioni di salute di una pianta, importanti per il contributo ecologico che fornisce all’ambiente, sono ancor più importanti da garantire se l’albero si trova su una strada come la Cristoforo Colombo, dove in passato il crollo di rami ha causato incidenti e morti. Da qui l’attesa che, le operazioni avviate a gennaio sul tratto stradale che arriva fino all’Eur, stavano generando.

La sfida contro la cocciniglia

“Portiamo a conclusione nei tempi previsti un intervento programmato di grande complessità poiché normalmente le prove di trazione vengono eseguite a campione, mentre in questo caso siamo intervenuti sulla messa in sicurezza e sullo stato di salute dell’intero patrimonio arboreo di un’arteria viaria nevralgica quale via Cristoforo Colombo” ha rimarcato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi.

Il monitoraggio degli alberi proseguirà, ha fatto sapere il Campidoglio. Parallelamente dovranno proseguire anche gli studi sulle modalità migliori per contrastare la cocciniglia tartaruga che, ad oggi, prevedono un trattamento endoterapico. La pratica consiste nel realizzare dei fori sui tronchi, al cui interno viene inoculato un insetticida, l'abamectina. Operazione che, vale la pena sottolinearlo, va ripetuta ogni anno perché risulti efficace.