Parco alla Garbatella chiude per manutenzione. Area giochi inagibile

Il parco Cavallo Pazzo è momentaneamente inagibile. I bimbi possono utilizzare soltanto uno dei tre scivoli dell'area giochi, e un'altalena per i più piccoli. Tra rami caduti e lasciati a terra, panchine rotte e giochi da aggiustare, l'area è quasi del tutto inutilizzabile.

Una pessima notizia per mamme e papà del quartiere Garbatella che quotidianamente portano lì i figli a giocare dopo scuola, specie con l'inizio della bella stagione. Alle spalle dell'asilo nido Villaggio nel Bosco e della materna Casa dei Bimbi, è una delle aree giochi più frequentate della zona.

Stando a quanto ci viene riferito dall'VIII municipio, sono in corso degli interventi per la sostituzione di alcune componenti dei giochi, manutenzione del verde, e per la sistemazione delle panchine (dove da tempo mancano alcune assi di legno) ma non sono ancora disponibili notizie sulle tempistiche di riapertura. Mentre scriviamo sono ancora da rimuovere i rami degli alberi caduti sul marciapiede di via Magnaghi, in corrispondenza dell'ingresso sud, di fatto impraticabile.

Qui, nello stesso parco, lo scorso 9 giugno, è caduto un albero (causa maltempo) vicino all'area giochi, lungo la discesa che dall'ingresso nord, quello accanto al centro sociale Casetta Rossa Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.