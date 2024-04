Ostiense, i residenti adottano i 51 nuovi alberi di via Benzoni

I cinquantuno nuovi alberi piantati in via Benzoni saranno adottati dai residenti. A farlo sapere è il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che racconta come è nata la collaborazione che, nei prossimi mesi, porterà cittadini e titolari degli esercizi commerciali della zona ad avere un ruolo di primo piano nella crescita delle nuove piante.

L’alleanza per gli alberi di via Benzoni

Le nuove piantumazioni sono state decise per sostituire 18 alberi, abbattuti lungo la strada perché ammalati. Ne sono stati messi a dimora oltre il doppio. Sono state anche rimosse circa 30 ceppaie. “Legambiente Garbatella – sottolinea Ciaccheri – ha diffuso questa notizia sul territorio ed è riuscita a costruire una cordata di solidarietà composta dai cittadini che si occuperà di adottare questi alberi e innaffiarli insieme al Servizio Giardini”. Secondo il minisindaco questa scelta “rappresenta un modello da replicare anche nel resto del territorio. Perché è vero che ci sono gli appalti pubblici, le garanzie sull’attecchimento delle piante e il servizio di soccorso idrico durante la stagione estiva, ma è anche vero che queste piante non sono solo un elemento di arredo urbano, ma anche una parte importante della vita del territorio. E il fatto che ci sia un’adozione comunitaria è l'idea di un progetto che abbiamo cominciato qui e che possiamo sviluppare anche nel resto del municipio”.

Opposizione all’attacco

La messa a dimora di nuovi alberi ha riguardato nell’ultimo periodo anche via Accademia del Cimento (32), viale Odescalchi (42), viale Leonardo da Vinci (83), l’area Afa (Ambito funzionale di attuazione) 2 del parco di Tor Marancia (25) e il parco Scott (43). Su un’altra questione legata al verde, però, alla giunta Ciaccheri arrivano gli attacchi dell’opposizione: quella del diserbo. Centrale ora che si avvicina la stagione calda. Forza Italia accusa, infatti, il municipio di pesanti ritardi nello sfalcio dell’erba e nella manutenzione dei parchi pubblici, segnalando anche la presenza di marciapiedi invasi da erbe infestanti e aree ludiche per bambini, inaccessibili a causa dell’erba alta.