Lavori in partenza al ponte di via Giulio Rocco, chiuso da otto anni. Sarà abbattuto e ricostruito

La partenza dei lavori per il nuovo ponte di via Giulio Rocco è imminente: a farlo sapere è il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, al termine di un sopralluogo nell’area. “Dal 2016 quest’opera attendeva una ristrutturazione necessaria – spiega Ciaccheri - il lavoro è stato complesso, abbiamo dovuto sciogliere diversi nodi sulle competenze, le risorse, le procedure e le responsabilità. Il progetto, condotto da Astral, vedrà l’abbattimento e la ricostruzione del ponte. I lavori dovrebbero concludersi tra settembre e ottobre. Si tratterà di un’opera che rimetterà in connessione via Ostiense e Garbatella”.

I lavori sul ponte di via Giulio Rocco

Il ponte è stato chiuso nel 2016 in seguito al terremoto che nel 2016 devastò Norcia e altre zone del Centro Italia. Dalla struttura, infatti, erano caduti alcuni calcinacci. A fine 2021, la giunta capitolina aveva approvato la delibera che dava il via libero al progetto definitivo per la riapertura del ponte. Mentre lo scorso dicembre l’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, aveva annunciato l’avvio dei lavori nei primi mesi del 2024. “Dopo otto anni di attesa, finalmente, possono partire i lavori sul ponte Giulio Rocco – aveva detto Segnalini - grazie al dipartimento Csimu e alla Regione Lazio abbiamo superato alcuni aspetti complicati, come ad esempio le interferenze con la metro e la ferrovia, e trovato le risorse necessarie che renderanno il tratto di strada nuovamente transitabile”. Ora, sembra essere veramente arrivato il momento di iniziare i lavori. Che prevedono, in particolare, la completa ristrutturazione dell’infrastruttura con demolizione delle due attuali campate in cemento armato e della pila centrale presente tra i due fasci di binari delle ferrovie Roma-Lido e Metro C e la successiva realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio costituito da una unica campata. Per una migliore fruibilità stradale e pedonale verranno inoltre allargate le attuali sedi passando da 6,40 metri a 8 per la piattaforma stradale, e da un metro a due per ciascuno dei marciapiedi presenti sul ponte. Il costo dell’intervento ammonta a 4.8 milioni.