Sul "nuovo" ponte di Ferro passeranno anche i bus. Tutto pronto per l'avvio del cantiere

Partirà il 24 luglio e durerà 14 mesi. Tra le novità l'allargamento della sede stradale per permettere il transito agli autobus Atac. Il cantiere del ponte di Ferro si prepara all'apertura. A spiegare i dettagli dei lavori alla cittadinanza ieri il presidente dell'XI municipio Gianluca Lanzi, con l'assessore alla Mobilità Emiliano Castellino e i tecnici di Roma Servizi per la Mobilità presso i locali del centro anziani Marconi.

I principali obiettivi dei lavori, che saranno eseguiti da Anas, riguardano l'adeguamento della struttura alle normative vigenti, il miglioramento delle tecnologie antisismiche, l'ampliamento della sede stradale per il transito dei mezzi pubblici, il miglioramento della sicurezza del transito veicolare e pedonale, il restauro degli elementi architettonici tutelati.

"Al momento dal lato del municipio XI non sono previste modifiche dei sensi di marcia nelle strade vicine al ponte - spiega a RomaToday l'assessore alla Mobilità Emiliano Castellino - la viabilità resta la stessa. Rimangono dei cambiamenti che facemmo sul lungotevere di Pietrapapa in corrispondenza della prima chiusura, per rendere più fluido il traffico e permettere alle auto di incolonnarsi su due file". Allo studio invece da parte di Roma Servizi per la Mobilità, nel quadrante Marconi, la possibilità di ridurre le tempistiche dei semafori.

Dal rogo al rischio chiusura

Nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2021, lo ricordiamo, il ponte e? stato oggetto di un incendio che ha causato gravi danni su elementi strutturali. Il dipartimento Simu (Lavori pubblici) ha svolto indagini per valutare l'entita? dei danni a seguito dell'incendio riaprendo il ponte, in via provvisoria, consentendo il transito veicolare su entrambi con l'esclusione dei veicoli con carico superiore a 3,50 tonnellate, e il transito pedonale solo sul marciapiede di monte.

L'ulteriore esito della valutazione della sicurezza effettuata sul ponte (ai sensi dell’art.8.3 delle NTC 2018) ha definito il ponte transitabile nei successivi cinque anni, al termine dei quali, qualora non si siano effettuati interventi di tipo strutturale, il ponte non potrà più essere utilizzato. Da qui la necessità di un intervento quanto più celere possibile per evitare la chiusura definitiva dell'infrastruttura.