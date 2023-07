Ponte di Ferro: l'appuntamento per spiegare i lavori e il cambio della mobilità

Martedì 4 luglio dalle ore 18:30 presso Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale 35) si terrà l'appuntamento pubblico riguardanti i lavori di riqualificazione e valorizzazione del ponte dell'Industria.

I lavori saranno eseguiti da Anas e consisteranno nel consolidamento e restauro conservativo della struttura andata a fuoco nell'ottobre del 2021. Per ovviare alle problematiche alla popolazione (relative alle forniture di luce, gas, comunicazioni, rete idrica) sarà realizzata una passerela attingua al ponte in cui spostare i cavi dei sottoservizi che resterà fino a quando il ponte non verrà completamente ristrutturato. Il ponte sarà chiuso da fine luglio 2023 a fine settembre 2024.

L'appuntamento di martedì servirà a spiegare ai residenti quali lavori saranno attuati al ponte e come cambierà la viabilità durante l'allestimento del cantiere.

All'evento parteciperanno il Presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri, gli assessori capitolini ai lavori pubblici Ornelia Segnalini e alla mobilità Eugenio Patané, la Struttura del Commissario per il Giubileo 2025 e Anas soggetto attuatore del progetto.