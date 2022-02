Ostiense, la Asl Roma 2 apre un nuovo punto di pronto intervento

Un nuovo punto di primo intervento aprirà lunedì 21 febbraio a via San Nemesio 28, nel cuore di Ostiense. Ad annunciarlo è l'Asl Roma 2, che in questo modo compie ulteriori passi avanti verso la costituzione della Casa di Comunità dell'ottavo distretto sanitario.

A gestire il punto saranno medici e infermieri competenti esclusivamente per problemi di salute generale, per offrire una risposta a situazioni di minore criticità e a bassa complessità. Avrà il compito di gestire le riacutizzazioni dei pazienti cronici nonché fronteggiare e stabilizzare temporaneamente le eventuali emergenze al fine di consentire il trasporto in sicurezza al Pronto Soccorso, tramite la Centrale Operative del 118.

Aperto al pubblico h24 e sette giorni su sette per 365 giorni l'anno, è inserito nel contesto del servizio sanitario nazionale e si integra nel percorso di riconoscimento del centro traumatologico ortopedico Alesini, struttura d'eccellenza e specialistica in chirurgia ortopedica, come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.