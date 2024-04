Nuova illuminazione, marciapiedi rifatti e più cassonetti: via delle Conce cambia volto

Sono in dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione di via delle Conce. Il cantiere è partito lo scorso novembre, con una durata prevista di 100 giorni e una serie di interventi, dal rifacimento dei marciapiedi all’illuminazione, fino alla messa a dimora di nuovi alberi, di un valore complessivo di 280mila euro. “Si tratta di interventi molto attesi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del municipio VIII, Luca Gasperini -, che permetteranno la riqualificazione della zona e l’aumento della sicurezza”.

Tutti gli interventi

I lavori, nell’area di via delle Conce, erano molto attesi: i marciapiedi della strada, infatti, si trovavano in condizioni di forte degrado, con tratti quasi privi di pavimentazione, soprattutto nell’area del sottopasso. Gli interventi, infatti, hanno riguardato in primo luogo la manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi, ma anche il ripristino e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, insieme all’Ufficio progetto Areti: “Questo specifico intervento – sottolinea Gasperini – sarà realizzato a settembre”. Prevista anche la valorizzazione dei murales presenti nella zona, con l’inserimento, a ridosso delle opere, di iscrizioni realizzate su lastre di acciaio inox, con indicati il nome dell’artista e il soggetto della sua creazione. Inoltre, per rendere più praticabile il sottopasso, a breve verrà installata anche una rete antipiccioni. Nel progetto ci sono anche panchine realizzate in polimero interamente riciclato e riciclabile, che non necessitano di particolare manutenzione e che si troveranno in prossimità delle opere di street art. Saranno anche ripristinati i passi carrabili autorizzati ed eliminati quelli abusivi e piantati nuovi alberi.

La riorganizzazione dei parcheggi

Per quanto riguarda la riorganizzazione della sosta, mantenendo gli elementi esistenti, sono previsti sul lato ovest di via delle Conce 9 parcheggi auto con uno stallo per la ricarica dei veicoli elettrici e 5 parcheggi per le moto, affiancati ai posti auto. Mentre sul lato est 13 parcheggi auto (di cui uno per carico e scarico) e 23 parcheggi per le moto. Inoltre, la raccolta dei rifiuti, che ora è concentrata tutta sul lato ovest, sarà in parte spostata anche dall’altra parte. Andando nel dettaglio, è prevista una postazione di 6 cassonetti per la raccolta differenziata (in corrispondenza dei civici 7-9), e, dall’altro lato un’altra postazione da 6 cassonetti, insieme a una campana di vetro e un contenitore per la raccolta degli abiti (in corrispondenza dei civici 12-12b). “Sarà un pezzo di un percorso che ci porterà a riqualificare nel corso del 2024 anche via del Campo Boario” aveva detto il minisindaco, Amedeo Ciaccheri, in occasione della partenza del cantiere.