Il GOA saluta Ostiense, dopo 26 anni chiude lo storico club di via Libetta

Addio al Goa. Dopo 26 anni lo storico club lascia la sede di via Libetta 13. La prolungata chiusura causata dal Covid, non ha consentito di rilanciare un locale dove sono transitati i più importanti dj, dove ha suonato un giovanissimo Eddie Vedder e dov’è stato di casa Claudio Coccoluto.

Le origini del Goa Club

La storia del Goa affonda alla prima metà degli anni 90. “Nel 1995 – ha raccontato a Romatoday ‘Giancarlino’ Battafarano – gestivamo il Caffè Latino a Testaccio ed organizzavamo varie feste itineranti per la città, ma ci serviva un locale dove potere avere un mega impianto audio”. La ricerca dello spazio adatto finì col far ricardere la scelta sul civico 13 di via Libetta, “che non aveva abitazioni né sopra né di lato, per via della ferrovia. E poi, ciliegina sulla torta, aveva un cortile privato”.

Il consorzio Libetta Village

L’esperienza del GOA ha fatto da apripista e la strada è diventata uno degli epicentri della movida romana. “Sono arrivate migliaia di persone e piano piano altri locali: pub, live club, ristoranti e altre disco. Dopo pochi anni – ha ricordato Battafarano – è nato il consorzio Libetta Village che ha cercato forse per la prima volta un rapporto diretto con le istituzioni e con il municipio VIII per poter lavorare meglio anche con la viabilità ci sono state punte nel week end anche di 15.000 in tutto il village”.

Il Covid ed il declino di via Libetta

Dopo un quarto di secolo dall’esordio ad Ostiense, è arrivato il Covid. E per i locali di via Libetta, senza la possibilità di aprire al pubblico, è cominciato un rapido declino. La proprietà del complesso, trovandosi davanti un settore in crisi e quindi anche in ritardo con il pagamento delle mensilità, ha deciso di optare per altri investimenti. E per il GOA Club è stata la fine.

Il prossimo futuro

“Non sappiamo per quale motivo abbiano deciso di demolire, ma sicuramente la proprietà dell’intero complesso, dopo la crisi di vari locali ed i 2 anni di covid, ha deciso che poteva essere più proficuo vendere che ricevere degli affitti saltellanti” ha spiegato Giancarlino. In via Libetta potrebbero arrivare nuove aule universitarie. Invece per i tantissimi giovani che hanno affollato i locali del Libetta Village, c’è la possibilità di tornare presto a riempire un altro locale, ispirato all’esperienza del GOA.

Il GOA 2.0

“Abbiamo già individuato 2 location molto belle e molto simili alle esigenze di un Club come il Goa - ha anticipato Gianclarslno Battafarano - Ovviamente siamo in trattativa e poi ci saranno i lavori per cui ci vorrà un pó di tempo”. Quello che aprirà “sarà un nuovo Goa, modulare per piccoli e grandi eventi”. E la buona notizia, per i nostalgici della movida di Ostiense, è che “una delle location è sempre nello stesso municipio”.