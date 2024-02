Via Benzoni, il nuovo complesso immobiliare fa arrabbiare i residenti: "Area già densamente abitata"

Un nuovo complesso, con tre palazzine, una piazza e tre parcheggi, tra via Benzoni e via della Circonvallazione Ostiense, che secondo la società responsabile del progetto, Cam Sviluppo Immobiliare, riqualificherà un’area che da tempo si trova in condizioni di totale abbandono. Ma contro cui i residenti hanno promesso battaglia, definendo il cantiere “invasivo” e criticando il fatto che si sia scelto di costruire in una zona “già densamente abitata e congestionata, dove il verde scarseggia”, come denuncia un gruppo di cittadini a RomaToday.

La posizione del Municipio

“Conosciamo le perplessità dei residenti – spiega il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri -. Abbiamo chiesto tutte le garanzie al Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica. Le preoccupazioni dei cittadini sono comprensibili, il cantiere è impattante, ma doterà il territorio di una nuova piazza e di altri servizi in un’area degradata. È stato anche abbattuto un edificio fatiscente e a rischio crollo, che rappresentava un problema per la zona”.

Come sarà il nuovo complesso

Il progetto prevede, nel dettaglio, la costruzione di tre palazzine, per un totale di 70 appartamenti (bilocali, trilocali, quadrilocali, attici e superattici) di massimo 80 metri quadri. Le case sono in vendita dal 2022 a partire da 260mila euro, ma per gli attici si può arrivare anche a un milione e 368mila euro. È stato già venduto il 70% degli appartamenti. Nel progetto è prevista anche una piazza da 520 metri quadri su via della Circonvallazione Ostiense e tre parcheggi, per un totale di 90 posti auto, di cui 60 riservati ai residenti del complesso e altri 30 pubblici. "Il piano risale a circa 20 anni fa, quando è stato stipulato un accordo di programma – spiega Andrea Marinelli, ingegnere della Cam Spa –. Poi il progetto è stato abbandonato dalla società che l’aveva ideato e che non voleva più portarlo avanti. Noi lo abbiamo preso in mano nel 2022 e ora lo stiamo completando”. Sulle proteste dei residenti, Marinelli risponde: “Quando si fanno interventi nella città c’è sempre il rischio di generare malcontento. Ma nel momento in cui il progetto sarà completato sarà evidente l’opera di riqualificazione. In questi mesi abbiamo incontrato i residenti dei condomini limitrofi, spiegando loro il progetto e rispondendo alle loro domande. Sono stati, inoltre, redatti i testimoniali di Stato (perizia redatta in contraddittorio che attesta lo “stato” di conservazione di un'unità immobiliare, nel periodo antecedente l'avvio di un lavoro, ndr), nel caso ci dovessero essere dei danni negli edifici vicini, causati dal cantiere, ne risponderemo personalmente”.