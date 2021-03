A Ostiense arriva Decathlon: il nuovo store nell'ex sede di Rocco Balocco

Il presidente Ciaccheri: "E' un'opportunità per il territorio. L'apertura è un segnale di ripartenza per Roma"

Ad Ostiense arriva Decathlon. Il gigante francese, leader nel settore dell’attrezzatura sportiva, apre uno store nell’edificio che ospitava Rocco Balocco.

L'arrivo di Decathlon

I lavori di ristrutturazione dell’immobile, situato di fronte all’air Terminal Ostiense, in via Girolamo Benzoni, vanno avanti da quasi tre mesi. Al suo interno, al posto di quello che per due decadi è stato una sorta di tempio per i bambini della zona, verranno sistemate biciclette, zaini, tende, scarpe da trekking e da corsa. Nel quartiere mancava un'attività di questo tipo e chi abita alla Garbatella, per trovare un'offerta del genere, finora ha dovuto raggiungere lo store recentemente aperto a Maximo oppure quello presente all'interno del centro commerciale Happio.

Un'opportunità di lavoro

La prossima apertura è stata salutata con soddisfazione anche dal Municipio VIIII. “L'arrivo di Decathlon al Terminal di Stazione Ostiense è una notizia importante che risponde a un urgenza cittadina di ripresa” ha commentato il minisindaco Amedeo Ciaccheri, che vede nel nuovo store “un'opportunità di posti di lavoro, riconversione di spazi in disuso e una leva per il rilanciare lo sviluppo locale che lancia un segnale di speranza a Roma”.

Il progetto di Lafuente

L’edificio pronto ad ospitare Decathlon si trova difronte Eataly ed ha un forma particolarmente riconoscibile. Ricorda un silos con il piano terra in laterizio, il primo piano realizzato con ampie vetrate ed un soffitto di forma conica. E’ stato progettato, come tutto l’Air Terminal Ostiense, da Julio Lafuente, in occasione dei mondiali di calcio del 1990. Nel progetto dell'architetto madrileno rientrava anche il piazzale 12 ottobre 1492 a l’edificio che, a seguito di un importante lavoro di riqualificazione, dal 2012 ospita l’azienda di Oscar Farinetti.

Una notizia attesa

Tornando all’azienda leader dell’attrezzatura sportiva, “la conferma di questa nuova apertura la attendevamo da tempo e ha rimarcato il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri - sottolinea come il quadrante Ostiense rappresenti oggi il vettore privilegiato per la ripartenza a Roma”: