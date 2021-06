Ostiense, inaugurato Decathlon nella vecchia sede di Rocco Giocattoli

Decathlon è ufficialmente approdato ad Ostiense. A pochi passi dalla metro e da Eataly, nell’edificio che per anni ha ospitato la sede di Rocco Giocattoli, il 24 giugno è stato effettuato il taglio del nastro.

Due piani di attrezzature sportive

Nei due piani dell’immobile, progettato da Julio Lafuente in occasione dei mondiali di calcio del 1990, trovano spazio le attrezzature sportive che l’azienda francese mette a disposizione dei propri clienti. Nello store, che si sviluppa su un’originale forma circolare in una superficie che raggiunge i 2500metri quadrati, sono state dislocate prevalentemente casse in modalità self cash.

Il nuovo negozio, molto atteso nel territorio, concentra l’offerta su articoli legati in particolare al running ed al nuoto, per seguire la vocazione del bacino d’utenza. Ma è possibile ordinare l’intero catalogo,caratterizzato dalle oltre 80 discipline sportive su decathlon.it, e ricevere i prodotti a casa propria o sul punto vendita.

“Prima di metterci al lavoro, ho provato più volte ad immaginare a come potesse essere un nuovo negozio Decathlon con la luce naturale e con una forma circolare”, ha dichiarato Luisa Costantini, Store Leader Roma Ostiense. “Posso con orgoglio dirmi soddisfatta del risultato che presentiamo agli sportivi, perché tutto ciò che abbiamo fatto è un lavoro di squadra”.

I posti di lavoro

Per l'attività dello store Decathlon può contare su 37 collaboratori di cui la metà, ha fatto sapere l'azienda, è caratterizzato da nuove assunzioni. Molto spazio è stato dato anche alle quote rosa, rappresentate nel nuovo negozio da 20 lavoratrici. “Alle nuove leve sono state dedicate 1000 ore complessive di formazione, con l’intento di fornire le competenze adatte alle esigenze dei nostri clienti, che si aggiungono alle skills e passioni personali su svariate discipline come il running, nuoto, ciclismo, arrampicata, tennis, beach tennis, pugilato, pattinaggio, padel e calcio (soprattutto femminile, sport di cui io stessa sono praticante)”.

Il commento del Campidoglio

“Apprezzo la filosofia che c’è dietro alla nascita di questo ottavo punto vendita romano che sarà proiettato verso il territorio e punterà fortemente sul concetto di sport accessibile per tutti - ha dichiarato Andrea Coia, assessore capitolino al Commercio - Roma ha bisogno di attività che sappiano coniugare il proprio obiettivo commerciale ai valori che permeano la comunità cittadina, diventando un punto di riferimento non solo per gli acquisti ma anche un modello per vivere Roma in maniera sana e sostenibile. Dal punto di vista occupazionale, mi complimento con la dirigenza che ha scelto di equilibrare la percentuale delle persone con esperienza a quella dei nuovi assunti, dedicando alle nuove leve una quota importante di ore di formazione.

Il benvenuto del Municipio VIII

Al taglio del nastro ha preso parte anche Amedeo Ciaccheri, il presidente del Municipio VIII. “Benvenuto a Decathlon Ostiense, un segnale di ripresa economica dopo il Covid e l'importante recupero di un prezioso gioiello architettonico abbandonato da anni”. Per il minisindaco, l’apertura del nuovo store, rappresenta “Un'occasione importante per dare opportunità di lavoro a giovanissimi e per un segnale che rafforza l'identità di un distretto avanzato unico a Roma, come nei fatti sta diventando il quadrante Ostiense - Garbatella. Il futuro della città ha qua la sua punta di diamante”.