La bike lane infiamma la polemica. Gualtieri: "Via Ostiense sarà un boulevard", i ciclisti: "Sindaco è confuso"

Una "ciclabile umana" ha invaso la via Ostiense, nel tratto fra Piramide e San Paolo. Qui, sulla carta, dovrebbe realizzarsi una "bike lane". Il cantiere è aperto ma l'amministrazione capitolina ha annunciato una sospensione per future modifiche al progetto. Da qui l'allarme lanciato dall'associazione Salva Ciclisti Roma, organizzatrice della mobilitazione andata in scena ieri, martedì 27 giugno. "Per evitare la congestione della zona i lavori andrebbero accelerati, non certo fermati - ha commentato Alessandro Grasso, di Salvaciclisti Roma - la nostra paura è che anche questa pista faccia la fine di quella prevista in via Giustiniano Imperatore, che alla fine non fu più realizzata".

Il cantiere della discordia

Aggiudicati un anno fa per circa 440mila euro di fondi europei, i lavori per la ciclabile Ostiense sono partiti a fine aprile scorso. Il progetto prevede poco più di 2 km di "bike lane", ciclabile ricavata dalla carreggiata senza cordolo di separazione, che collegherà la fermata Piramide a San Paolo lungo la via Ostiense, incrociando sedi universitarie, la Centrale Monte Martini, e le attività commerciali che sorgono sulla via. Un progetto fortemente voluto dall'ex giunta Raggi, appoggiato dalle associazioni di ciclisti e ambientaliste, osteggiato come spesso accade da una parte di commerciante e residente per il taglio dei posti auto. Cosa ha scatenato la protesta?

Durante un consiglio straordinario che si è tenuto la scorsa settimana in municipio VIII, l'assessore alla Mobilità del Campidoglio, Eugenio Patanè ha accennato a delle possibili modifiche al progetto della ciclabile e quindi a una conseguente sospensione del cantiere. Interpellato sulla questione da RomaToday aveva chiarito che i lavori al momento non si sarebbero fermati. Solo in un secondo momento sarebbero state apportate delle migliorie. La notizia però ha mandato in fibrillazione le associazioni e lo stesso M5s che sul progetto ha messo la firma.

Le parole del sindaco

Sulla questione è intervenuto direttamente il sindaco Gualtieri. "Abbiamo detto che si prende un urbanista, un progettista e si trasforma l'Ostiense da un concentrato di lamiere e macchine in un grande boulevard dove c'è più spazio per i pedoni e le biciclette e meno per le auto" ha replicato ai ciclisti che ieri hanno concluso la protesta facendo irruzione al convegno di Sinistra Italiana alla Città dell'Altra Economia di Testaccio. "Il M5S dice il falso. Non è vero che abbiamo deciso di non fare la ciclabile a Ostiense ma abbiamo rilanciato e deciso di farla più grande - ha spiegato - loro volevano lasciare tutto com'era e infilarci la ciclabile senza togliere i guardrail, che nelle città non possono stare, ne' gli spazi per le macchine. Com'è accaduto sulla Tuscolana. Lo verificherete a breve, tanto abbiamo uno spazio temporale molto stretto per realizzarla".

L'attacco del M5s

Già, il progetto è targato M5s. Ed è proprio dal M5s che sono arrivate le polemiche politiche più pesanti. "Ancora una volta, il sindaco mente sapendo di mentire. Basta cercare sul web per trovare dichiarazioni di aprile 2023 con cui la maggioranza annuncia l'avvio dei cantieri, peraltro citando anche l'impresa che si è aggiudicata i lavori. Descrivono nel dettaglio la ciclabile, un'opera, ricordo, lasciata dalla nostra Amministrazione" tuona la capogruppo Linda Meleo. "Dopo due mesi, oggi il sindaco smentisce sé stesso e dichiara che per via Ostiense ha in mente di realizzare un boulevard, prendendosi due responsabilità: bloccare un contratto di appalto a lavori già avviati con tutto quello che ne può conseguire in termini di riserve, contenzioso e quindi danno erariale; promettere l'ennesima cosa che non farà".

Sulle parole di Gualtieri sono intervenuti nuovamente i rappresentanti di Salvaciclisti. "Ci sembra che il sindaco sia un po' confuso - commenta Grasso a RomaToday - dice che il cantiere non c'è ancora ma invece il cantiere è già partito ed è già in buona parte finanziato. Com'è possibile realizzare un boulevard entro il Giubileo? Facciamo chiarezza al più presto".

Di "intervento complessivo" che preveda non solo la ciclabile ma una "valorizzazione dell'intero assetto viario di via Ostiense" parlano sia l'assessore Patanè che il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri. Si tratterebbe quindi di aggiungere ulteriori interventi (ancora tutti da pianificare) alla ciclabile già in corso d'opera. "L'occasione del Giubileo - spiegano Patanè e Ciaccheri - permetterà di moltiplicare le risorse investite sul territorio non solamente nella realizzazione dei corridoi ciclabili ma anche aggiungendo grazie al lavoro congiunto dell'assessorato ai Lavori Pubblici e dell'assessorato alla Mobilità con Anas - la riqualificazione di via Ostiense intervenendo sulle aree pedonali, i marciapiedi, le caditoie e il sistema di raccolta acque fortemente compromesso, i guardrail centrali, raccogliendo la sfida che nasce dal desiderio congiunto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del municipio di rendere via Ostiense un nuovo boulevard della città".