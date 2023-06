I lavori per la ciclabile Ostiense sono in corso ma le associazioni fanno pressing sul Comune: "Avanti tutta senza modifiche"

Ad aprile sono partiti i lavori per realizzare i poco più di 2 km della nuova ciclabile Ostiense, in realtà una "bike lane" ricavata dalla carreggiata senza cordolo di separazione. Le associazioni di ciclisti e quelle ambientaliste, però, mettono le mani avanti e decidono di unirsi per fare pressione alle amministrazioni di Comune e municipio: "Che si porti a termine senza modifiche e nei tempi previsti", il senso del comunicato diffuso nella giornata del 9 giugno.

I lavori della ciclabile Ostiense sono iniziati

Aggiudicati un anno fa per circa 440.000 euro, iniziati a fine aprile, i lavori per realizzare la ciclabile Ostiense che collega la fermata San Paolo con quella Piramide della metro B percorrendo la via Ostiense, per una lunghezza di 2 km e 100 metri, stanno proseguendo. La "bike lane" rientra tra le corsie classificate come corridoi principali dal Piano Quadro della Ciclabilità ed è uno dei cantieri annunciati per il Giubileo 2025. Le associazioni di ciclisti e quelle di ambientalisti hanno deciso di far capire al Comune che monitoreranno i lavori e pretendono la consegna puntuale, prevista per il 16 gennaio 2024.

La pressione delle associazioni per il rispetto del progetto e dei tempi

La ciclabile per le associazioni è "un passo verso una città europea sostenibile, inclusiva e sicura - dicono - . Il progetto esecutivo e già cantierizzato della Ciclabile Ostiense, alla cui realizzazione hanno dato il proprio contributo anche le associazioni ciclistiche e ambientaliste, prevede la realizzazione di una corsia ciclabile riservata a unico senso di marcia, ricavata dalla carreggiata stradale. Per questo, le stesse associazioni ciclistiche e ambientaliste chiedono che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera sostengano con forza il progetto di questa importante opera ciclabile così come appaltato, senza alcuna modifica in corso d’opera".

"La ciclabile rivitalizzerà un quadrante soffocato dal traffico"

Sarà che la burocrazia, l'aumento dei costi dei materiali e in generale gli imprevisti dei cantieri romani riservano spesso e volentieri sorprese di ogni genere. Quindi da Legambiente Lazio a Salvaiciclisti Roma, da Green Mobility Tevere a Bike4City, in tanti hanno deciso di fare pressione e mettere in chiaro le cose. "Il progetto prevede un'importante opera di riqualificazione urbana - continua il comunicato - che oltre alla ciclabile comprende il rinnovo e l’ampliamento dei marciapiedi e il rifacimento delle caditoie: un cambiamento in grado di incentivare la mobilità ciclistica, rivitalizzare un quadrante che comprende scuole, università, uffici, basiliche papali, poli museali e monumenti, promuovere la salute e il benessere dei cittadini che vi abitano, oltre a decongestionare il pressante traffico automobilistico che l’attanaglia".