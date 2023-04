In bici da San Paolo a Piramide: al via i lavori per la ciclabile Ostiense

Come anticipato a inizio marzo, sono partiti i lavori per realizzare la ciclabile Ostiense. Il cantiere durerà 10 mesi, e porterà alla realizzazione di un tracciato che andrà dalla Basilica di San Paolo a Piramide, attraversando via Ostiense, per una lunghezza di 2,1 km.

Il tracciato della ciclabile Ostiense

A confermarlo è stato Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale, che ha sottolineato l’importanza di questa nuova ciclabile: “Si tratta di un itinerario importante volto a favorire l’inter-modalità degli spostamenti collegando due hub fondamentali del trasporto pubblico di Metro B, come Piramide e San Paolo, l'attestamento della Roma-Lido e la stazione Ostiense del Nodo ferroviario di Roma, con le ciclabili già esistenti di viale Aventino e del Ponte Settimia Spizzichino, e con altri due interventi ciclopedonali oggetto di finanziamento come i tratti Metro San Paolo - Giustiniano Imperatore e viale del Campo Boario. Tutto questo a servizio di obiettivi di mobilità sensibili come l'università Roma Tre, la Basilica di San Paolo, il Polo culturale del quadrante, i tanti locali di somministrazione e uffici esistenti”.

“La ciclabile di via Ostiense è un passaggio in avanti importante sull’intermodalità e sul miglioramento della mobilità locale. È attivo da tempo un tavolo con l’assessorato ai Lavori pubblici e alla Mobilità di Roma Capitale perché il quadrante di Ostiense sarà oggetto di importantissimi interventi di riqualificazione che lo interesseranno in questa annualità e nell’anno 2024 che terranno conto della mobilità dolce come di altre opere infrastrutturali e di riqualificazione, in particolare modo sulla riqualificazione dei marciapiedi - ha detto il presidente del VIII municipio e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri - Un passo in avanti per la mobilità dolce di questo territorio che sarà comunque connessa a una programmazione congiunta per minimizzare l’impatto di queste cantierizzazioni sulla vivibilità del territorio. Il quartiere di Ostiense è attraversato da un flusso di attraversamento che interessa in gran parte una fruizione universitaria e lavorativa che sarà così invitata ad utilizzare altre modalità di spostamento alternative all’automobile privata. Infine, l’obiettivo finale, in accordo con il sindaco Gualtieri, è la riqualificazione complessiva di tutto l’asse migliorandola anche in termini di bellezza e qualità dell’ambiente urbano. Obiettivo condiviso con la giunta capitolina presentare il complesso di trasformazioni di questo quadrante della città”.

Come cambierà la viabilità

L’itinerario rientra tra quelli classificati come “corridoio principale” dal Piano Quadro della Ciclabilità. La gara è stata aggiudicata ad aprile 2022 alla DI.MA. SRL, con un importo di poco meno di 440.000 euro, e la progettazione prevede di limitare al massimo interventi complessi o invasivi, utilizzando per la realizzazione dei percorsi prevalentemente la segnaletica orizzontale, mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali esistenti, abbattendo le barriere architettoniche e utilizzando materiali e soluzioni innovative ed ecosostenibili. Verranno risistemati gli scivoli e i cigli dei marciapiedi, e poi l’apposizione di cordoli e segnaletica.

La bike lane si svilupperà dunque su una corsia ciclabile riservata a unico senso di marcia, ricavata dalla carreggiata stradale (una per ciascuna delle due carreggiate) e indicata su strada senza spartitraffico di separazione, con senso di marcia degli autoveicoli e dei cicli concorde.