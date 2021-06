Ostiense: nella storica sede di Rocco Giocattoli è tutto pronto per l'apertura di Decathlon

Di fronte Eataly, a pochi passi dalla metro Garbatella, c’è un fitto via vai di furgoni. Trasportano zainetti, bici, attrezzature da trekking destinati agli appassionati di fitness, di escursioni e di sport all’aria aperta. Servono ad allestire il nuovo store che, Decathlon, è ormai pronta ad aprire ad Ostiense.

L'allestimento dello store

La storica sede di Rocco Giocattoli, luogo magico per i bambini di tante generazioni, si sta velocemente trasformando per ospitare gli espositori ed i materiali della nota azienda francese. “Le porte di questa struttura straordinaria progettata da Julio Lafuente in occasione dei mondiali di calcio del 1990” ha fatto sapere il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri “a giorni riapriranno”.

Un volano per la ripresa economica

Il territorio,che da mesi sta seguendo i lavori di ristrutturazione dello storico edificio, la prossima apertura è vissuta con grande attesa. Rappresenta infatti “un segnale importante per la ripresa economica” ha ricordato Ciaccheri “ed una risposta a un vuoto urbano da tempo in attesa di una nuova destinazione”.

La data dell'apertura

Quanto bisogna aspettare ancora? Non molto. A dare la notizia è lo stesso minisindaco, che con il suo staff ha recentemente effettuato un sopralluogo. L’apertura “é prevista il prossimo 25 giugno” ha spiegato Ciaccheri, che si è detto pronto, “per dare il benvenuto a questa nuova importante realtà”.

Il progetto di Lafuente

L’edificio pronto ad ospitare Decathlon si trova difronte Eataly ed ha un forma particolarmente riconoscibile. Ricorda un silos con il piano terra in laterizio, il primo piano realizzato con ampie vetrate ed un soffitto di forma conica. E’ stato progettato, come tutto l’Air Terminal Ostiense, da Julio Lafuente, in occasione dei mondiali di calcio del 1990. Nel progetto dell'architetto madrileno rientrava anche il piazzale 12 ottobre 1492 a l’edificio che, a seguito di un importante lavoro di riqualificazione, dal 2012 ospita l’azienda di Oscar Farinetti.