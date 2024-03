Dopo gli abbattimenti, in via Benzoni arrivano cinquanta nuovi alberi

Cinquanta nuovi alberi sono stati piantati in via Benzoni, “una strada che collega i quartieri Ostiense e Garbatella dove erano state abbattute 18 alberature malate - spiega l’assessore ad Ambiente, rifiuti, cura e valorizzazione del Tevere e dell'Almone del municipio VIII, Claudio Mannarino – e rimosse 30 ceppaie”. Per la “riforestazione” di via Benzoni sono stati scelti ligustri e jacaranda “per la loro estetica e per le capacità di adattamento e resistenza alle malattie – continua Mannarino -. I fiori possono attrarre animali impollinatori e uccelli, contribuendo alla tutela della biodiversità locale. Con l’amministrazione del sindaco Gualtieri in particolare modo con l’assessora Sabrina Alfonsi stiamo lavorando intensamente per riforestare il nostro municipio”.

In via Benzoni il cantiere della discordia

Sulla strada ora oggetto degli interventi di messa a dimora di nuovi alberi si trova anche un cantiere che ha fatto (e sta ancora facendo) molto discutere i residenti della zona: quello per la costruzione di un nuovo complesso edilizio con tre palazzine, una piazza e tre parcheggi, tra via Benzoni e via della Circonvallazione Ostiense. I residenti, in particolare, criticavano proprio il fatto che si fosse scelta, per le nuove costruzioni, una zona “già densamente abitata e congestionata, dove il verde scarseggia”. Il progetto, in ogni caso, è in uno stadio avanzato ed è stato venduto già il 70% degli appartamenti.

Gli altri interventi “verdi” in corso

Come sottolineato da Mannarino, nel territorio del municipio VIII sono in corso anche altre piantumazioni, oltre a quelle di via Benzoni: 32 peri da fiore in via Accademia del Cimento, in sostituzione di alberi caduti o abbattuti perché malati e altre 42 alberature in viale Odescalchi. Poi c’è viale Leonardo da Vinci, dove si sono conclusi da poco gli interventi per la messa a dimora di 83 nuovi alberi, in sostituzione dei tanti persi negli anni in cui l’area è stata ostaggio del cantiere del Pup (Piano urbano parcheggi). Si arricchirà anche il patrimonio verde di due parchi del territorio: 25 alberi saranno messi a dimora nell’area denominata Afa 2 (Ambito funzionale di attuazione) del parco di Tor Marancia, 43 al parco Scott, nel quartiere Ardeatino.