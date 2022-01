Da Garbatella al Tintoretto è allerta prostituzione e furti nelle scuole: "L'Osservatorio sulla sicurezza torna a riunirsi"

Un nuovo programma di lavoro per l'Osservatorio territoriale sulla sicurezza, che tornerà a riunirsi con incontri dedicati ai diversi quadranti del municipio. Ad annunciarlo è il minisindaco dell'VIII parlamentino di Roma Amedeo Ciaccheri.

Si va dalle situazioni di nuova povertà, ai morti per il freddo, alla prostituzione su via Cristoforo Colombo e viale Marconi, arterie di confine del territorio da sempre interessate dal fenomeno. E ancora a destare l'attenzione della giunta, alcuni episodi di furti nelle scuole del territorio durante le feste natalizie. Il lavoro insomma non manca per l'Osservatorio. Il cronoprogramma di incontri è fitto e riguarderà nello specifico ogni singolo quadrante.

"Protagonista la comunità locale, i comitati di quartiere, le associazioni di impresa, le associazioni e i protagonisti sociali del territorio con la responsabilità comune di condividere la cura del bene comune di fronte alle ricadute dell'emergenza Covid 19. Una città comune è una città più sicura" ha dichiarato Ciaccheri, convinto in un approccio preventivo più che repressivo sul fronte sicurezza. "L'esperienza acquisita in questi anni ha favorito la collaborazione tra istituzione locale e forze dell'ordine sulle questioni più urgenti e delicate del nostro territorio ma al tempo della pandemia serve di più".

Cosa sono gli Osservatori territoriali per la sicurezza

Gli Osservatori territoriali per la sicurezza sono organismi che dal 2017 replicano nei municipi l'assetto del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e con il quale si coordinano, e garantiscono interventi di sicurezza pubblica rispetto a fenomeni come gli insediamenti abusivi, le occupazioni di immobili, la prostituzione, lo spaccio di stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche e i roghi tossici. E possono lavorare a braccetto con le realtà sociali del territorio. Proprio a inizio consiliatura, lo scorso ottobre, il sindaco Gualtieri li ha confermati con un nuovo protocollo d'intesa in Prefettura.