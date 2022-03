A Roma si torna ad occupare: alla Caffarella nasce Berta Caceres

Gli attivisti di Laboratoria ecologista autogestita Berta Caceres hanno occupato i locali di via della Caffarella 13. Porta d'ingresso dell'VIII municipio al parco della Caffarella, di proprietà della Regione Lazio, i due fabbricati di 165 e 500 metri quadrati, da ieri sono utilizzati da militanti ambientalisti.

"Nasce oggi un nuovo fronte di lotta antifascista contro la violenza dell'eterocispatriarcato e del capitalismo" si legge in una sorta di manifesto diffuso su Facebook. "Uno spazio di socialità che vuole promuovere pratiche di lotta ecologista collettiva". Il tutto appunto appoggiandosi agli spazi di una villa in disuso di proprietà regionale con 2mila metri quadrati di giardino annesso.

"Nasce in un edificio pubblico, condannato dalla Regione Lazio alla vendita a beneficio del profitto privato - spiegano i militanti - e così lo libera dalla gogna di un'asta, lo tutela con la massima cura dello spazio e del contesto in cui si inserisce. Berta Caceres nasce in un parco, La Caffarella, che una lunga storia di lotte sociali ha difeso dall’avidità della speculazione edilizia".

Storia dell'immobile

Si tratta di una proprietà costituita da una villa (seminterrato, piano terra e primo piano), due depandance e un'ampia area di pertinenza. Edificata negli anni '50, è denominata anche villa Greco in onore della famiglia che lo trasferì alla Regione Lazio che a sua volta l'acquistò per insediarvi gli uffici del parco regionale dell'Appia antica e i presidi del Corpo forestale e della Protezione civile. La villa è stata trasferita al fondo i3 della Regione Lazio nel 2016. E dal 2017 è stata ceduta a Invimit, società di gestione del risparmio del Mef, per venderlo all'asta a 3 milioni di euro.

La polemica

"Perché non si è deciso utilizzarlo fin dal 2016 come centro di accoglienza legale di profughi e rifugiati?" tuona la consigliera della lista Calenda dell'VIII municipio, Simona Novi. "Non saprei dire se è più grave l'aver lasciato per 6 anni una villa di 700 mq con 2000 mq di giardino chiusa e inutilizzata o l'occupazione in corso - prosegue ancora - da 6 anni i cittadini dell'VIII municipio che si recano al parco della Caffarella si chiedevano il senso di una villa lasciata vuota. Spazi di questo tipo sono importantissimi per accogliere profughi e migranti in fuga da territori devastati dalle guerre (e penso all'Ucraina ma anche alla Siria, all'Afganistan, a tanti paesi africani), non per improbabili laboratori ecologisti. La Regione Lazio firmerà l'ordinanza di sgombero?".