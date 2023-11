Il municipio che aspetta i fondi del Comune per non tagliare gli orari a nidi e materne

Poco più di 2.400 euro. È quanto ha nelle casse un municipio di Roma per pagare le supplenze a breve termine da oggi al 31 dicembre. La cifra è stata messa nero su bianco in una lettera partita dalla direzione dell'ente di prossimità, diretta ai dipartimenti risorse umane, personale, scuola di Roma Capitale oltre che all'assessorato locale, al minisindaco e a tutti gli altri direttori municipali. Questo significa che, ad oggi, in quel municipio potrebbero dover decidere di anticipare l'orario di uscita di nidi e materne.

Il municipio che denuncia la fine dei fondi per le supplenze nei nidi

L'allarme arriva il giorno prima della commissione capitolina sulla scuola che si occupa proprio dei disservizi nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali, denunciati dalle educatrici e dalle famiglie. In una comunicazione datata 9 novembre il direttore dei servizi socio-educativi dell'VIII municipio, Alessandro Bellinzoni, ha lanciato l'allarme: "Il budget residuo a disposizione per le supplenze brevi nei nidi - si legge - al netto della spesa sostenuta per settembre, ottobre e novembre, è di 2.446,85 euro". Questo perché, spiegano dalla direzione, "in assenza di precise indicazioni da parte delle strutture in indirizzo - sostiene il direttore - sono stati ricompresi nelle supplenze brevi i contratti a tempo determinato conferiti dal municipio con durata inferiore a 5 mesi".

Il rischio è dover chiudere i nidi alle 14

E così il rischio è che si debba tagliare dei servizi pubblici. Perché dei 93.317,39 euro stanziati a settembre per i nidi e i 116.696,57 euro per le materne sono praticamente finiti. Erosi velocemente dalla necessità di ricorrere a contratti a tempo determinato per coprire le assenze delle maestre titolari. E così il municipio lo dice chiaramente: i soldi sono finiti, dovremo chiudere i nidi alle 14. Per la gioia delle famiglie. Ma c'è di più: "Potremmo dover interrompere i contratti di supplenza conferiti per coprire le assenze". Bimbi e maestre precarie a casa e genitori nel terrore.

"Il fuori rapporto è quotidiano"

Inoltre, nella lettera della direzione socio-educativa, firmata anche dal direttore municipale, si conferma quanto denunciato dai genitori di recente e ancor prima raccontato dalle educatrici stesse: il fuori rapporto tra bambini e maestre si verifica quotidianamente. E i dirigenti dell'VIII spiegano anche il perché: "A causa della riduzione delle dotazioni organiche". Lo mettono nero su bianco.

L'assessora: "I soldi arrivano, il Comune ce lo ha garantito"

Ma non la pensa così l'assessora alla scuola dell'VIII, Francesca Vertugno. Contattata da RomaToday, l'esponente della giunta Ciaccheri getta acqua sul fuoco: "I fondi arriveranno, il Comune ce li ha garantiti - spiega - abbiamo fatto una riunione di recente e abbiamo ricevuto rassicurazioni. La direzione sceglie di scrivere questa comunicazione, ma non ci sarà interruzione del servizio. Il problema, se vogliamo parlare di problema, era fino a dicembre. Ma da gennaio andrà tutto più fluidamente". Abbiamo chiesto all'assessora se le risultano disservizi nel suo territorio di competenza, come segnalato da alcuni genitori: "Sinceramente no - replica - anzi abbiamo meno insegnanti precarie e più a tempo indeterminato con le ultime assunzioni. C'è stata una riorganizzazione del servizio, anche relativamente a figure come le Poses, il coordinatore pedagogico. È normale che quando c'è una novità ci siano anche difficoltà comunicative e organizzative, ma almeno per quanto riguarda l'VIII, mi risulta ci sia meno precariato e più stabilizzazione".

De Santis (LcR): "Pessima gestione, uno scenario inaccettabile"

"L'ennesimo episodio di pessima gestione del personale scolastico capitolino - commenta Antonio De Santis, consigliere della civica Raggi in Comune - , certificato dal disperato sos lanciato dalla direzione socio educativa dell'VIII. Una somma, quella che residua al netto delle spese sostenute nei primi tre mesi del nuovo anno scolastico, del tutto insufficiente a garantire l'apertura a tempo pieno dei servizi educativi all'utenza fino al 31 dicembre, con lo 'spettro' delle chiusure anticipate dei nidi alle 14 e l'interruzione dei contratti di supplenza in essere che incombe su scuole e famiglie a causa dell'assenza di ulteriori fondi. Uno scenario del tutto inaccettabile che si inserisce in un quadro drammatico che si perpetua oramai da tempo senza che vengano presi adeguati provvedimenti dalla giunta Gualtieri".