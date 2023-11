Municipio VIII, sorgerà sulla Moscati la prima comunità energetica del territorio

Una nuova comunità energetica che avrà al “centro” le università e le scuole del territorio. Domani, lunedì 27 novembre, presso l’Aula Magna del Rettorato – Università Roma Tre, a partire dalle ore 9,30 si terrà un workshop dal titolo “Comunità energetiche rinnovabili il ruolo delle amministrazioni locali”. Si parlerà, in particolare, dell’impianto della Comunità Energetica del Municipio Roma VIII sul plesso scolastico della Moscati (I.C. Via Padre Semeria).

Progetto pubblico

L’VIII Municipio, in una nota, specifica come si tratti di un “progetto completamente pubblico per una comunità energetica rinnovabile e solidale. Un progetto nato dal dialogo con i genitori della comunità educante di questo territorio, a partire dall'associazione Scuolaliberatutti, con l'obiettivo di supportare le azioni di innovazione sociale e ambientale e lotta alla povertà energetica”.

All’evento, moderato dall’assessora ai progetti speciali Municipio Roma VIII, Francesca Vetrugno, porteranno il proprio saluto Massimiliano Fiorucci, magnifico rettore Università Roma Tre, Alberto Attanasio, direttore generale Università Roma Tre e Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII.

Parteciperanno, inoltre, Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, Edoardo Zanchini, direttore Ufficio Clima Roma Capitale, Fabio Crescimbini, presidente CER Università Roma Tre, Angela Mussumeci, direttrice Municipio Roma VIII, Serenella Presutti, Dirigente Scolastico.

“Insieme a Catarci e Zanchini – spiega il presidente Amedeo Ciaccheri - presenteremo una giornata di formazione per tutta la città sulle comunità energetiche rinnovabili. Lo faremo all'Università Roma Tre che ha scelto di partecipare con noi a questo progetto rivoluzionario, ovvero costruire una grande comunità energetica territoriale che avrà come baricentro le sedi dell'università e le sedi delle scuole del territorio. Il motore sono quindi i luoghi della formazione e le comunità educanti che oggi trainano una rivoluzione che abbiamo pensato e immaginato con l'assessora Francesca Vetrugno”.

“Lunedì – prosegue Ciaccheri - sarà un giorno importante anche per un altro motivo: finalmente la Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Un passo decisivo per i decreti attuativi che aprano in Italia all'implementazione delle comunità energetiche rinnovabili. Comunità energetiche rinnovabili allora all'insegna della sostenibilità ma anche solidali, che ci permettano come istituzioni di prossimità di reinvestire gli utili in progetti di valore comunitario e sociale, sulla povertà energetica ma non solo”.

Pannelli anche a Roma Tre

“Questi pannelli – conclude il presidente Amedeo Ciaccheri - sono il simbolo di una fase nuova che si apre, su cui abbiamo speso energie e intelligenza per immaginare una città nuova più giusta e sostenibile, proprio come chiedono le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole. L’Università ha già stanziato i fondi per la realizzazione per gli impianti sulle sedi universitarie. Per questo era importante partire da qua, dal primo impianto sul plesso scolastico della Moscati finalizzato all’avvio della comunità energetica territoriale”.