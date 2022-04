È morto il dottor Marco Nardelli, lo storico pediatra di Garbatella "amico dei bambini"

"Che pediatra mi consigli per mio figlio?", "sicuramente il dottor Marco Nardelli, ma non credo abbia posto". La domanda dei neogenitori di Garbatella ad amici a parenti aveva sempre la stessa risposta. Al momento di inoltrare la richiesta del medico alla Asl di zona, per i nuovi nati, ci provavano tutti. Nardelli è sempre stato pienissimo. Anche chi scrive tentò invano di accaparrarsi un posto dal medico di viale Guglielmo Massaia. Era un'eccellenza, ma non soltanto professionale. Mamme e papà del quartiere lo ricordano come "una persona fantastica". Centinaia di bambini in oltre 30 anni di attività sono passati dal suo studio. E proprio il telefono di quello stesso studio, questa mattina, ne annuncia la morte con un messaggio registrato.

Era un'istituzione. Il pediatra con la p maiuscola, conosciuto e adorato da generazioni. Oggi le famiglie si stringono intorno alla moglie e ai due figli per l'improvvisa scomparsa del dottore, ormai famoso tra i bambini dei lotti popolari. Centinaia - fino a 400 solo sotto il post in Sei di Garbatella se... - i commenti che rimbalzano su Facebook nei vari gruppi di quartiere. "Una persona fantastica, di uno spessore umano difficile da trovare e un fantastico pediatra. Ci mancherà tantissimo" scrive Claudia.

"Sempre gentile, attento, disponibile, i miei figli lo amavano" segue Angela. "Sono tanto addolorata. Oltre a essere un grande professionista era un uomo gentilissimo, paziente e comprensivo. Ti abbiamo voluto bene" scrive Rosanna. E ancora Maria: "Un pezzo di Garbatella che ci lascia", e Liliana: "Un grande professionista e un grande uomo". "Siamo stati i suoi primi pazienti" racconta Oriana "adesso i miei figli hanno 45, 44 e 38 anni". "Questa notizia mi ha spezzato il cuore, ciao Marco, amico di tutti i bambini". Un mare di affetto che ha commosso la famiglia, oggi riunita per i funerali che si sono celebrati alle ore 11 nella basilica di San Lorenzo fuori le Mura.