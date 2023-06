La giunta Ciaccheri perde pezzi: si dimette l'assessore Centorrino

La giunta dell'VIII municipio perde pezzi. A lasciare il posto da assessore all'Ambiente è Michele Centorrino, che ieri ha rassegnato le dimissioni. "Ringrazio i cittadini e le associazioni di tutto il territorio municipale, con cui ho costruito importanti percorsi di partecipazione che hanno portato alla realizzazione di importanti progetti" ha scritto in una nota. "Ringrazio il partito democratico del municipio VIII e il presidente Amedeo Ciaccheri, per avermi dato la fiducia che mi ha consentito in questi anni di avere l'onore di servire Roma e i romani, con la realizzazione di tanti progetti, su tutti i cinque nuovi parchi realizzati recuperando aree abbandonate e degradate restituite alla cittadinanza".

Poi ancora, sulle ragioni, personali, dell'addio: "Il nostro partito sta vivendo una fase di profondo rinnovamento e voglio concentrarmi sul contributo politico che potrò dare a questo cammino. A cominciare dal prossimo congresso regionale, dove sosterrò la candidatura di Daniele Leodori a segretario. Il mio impegno politico nel municipio non termina qui, anzi, continuerò a dare il mio contributo con la voglia e la passione di sempre".

"Ringrazio Michele Centorrino per le sfide compiute fino ad oggi, da quella sul decoro sul territorio alle grandi progettualità dal Tevere all’Appia, i parchi urbani" ha commentato il presidente Amedeo Ciaccheri. "Ho accettato le sue dimissioni perché motivate da ragioni squisitamente personali, nulla hanno a che fare con la qualità del lavoro e le energie che Michele nella mia squadra ha svolto fino ad oggi. Abbiamo affrontato una situazione drammatica per la città durante la precedente consiliatura e fino ad oggi è stato al mio fianco per le necessità di un territorio complesso e importante per Roma. So che investirà le sue energie politicamente per le sfide della città e regionali future e per questo gli rivolgo i miei migliori auguri".