Mercato Garbatella, riqualificazione ferma. Raggi: “E’ il Municipio che deve presentare il progetto”

Tra l’ex Air Terminal Ostiense, oggi sede di Eataly, e Circonvallazione Ostiense, ci sono una trentina di chioschi dislocati su sede stradale.

La riqualificazione mai arrivata

Sono gli ultimi operatori rimasti dello storico mercato rionale di via Passino. Per consentire l’intervento di riqualificazione di quella struttura, nell’ormai lontano 2003, sono stati provvisoriamente trasferiti in via di Santa Galla. E lì sono rimasti, con la promessa di una riqualificazione che non è mai arrivata.

Bocciato il progetto del Municipio

Ma perché, al netto di tante promesse, quel mercato non è stato trasformato in un moderno plateatico? “I lavori sono fermi perchè il Municipio ha presentato una variante che non è stata approvata perchè - ha spiegato la Sindaca - avrebbe compromesso completamente la viabilità del quartiere”. Il progetto realizzato dal Municipio ha incassato una bocciatura da parte dei dipartimenti capitolini. “Ed allora il Municipio deve trovare un'altra soluzione, noi possiamo fare ben poco. Ma i fondi - ha concluso Raggi - ci sono, li abbiamo già stanziati”.

Il trasferimento bocciato

Il Municipio aveva previsto un progetto che, per una spesa di poco inferiore ai 2 milioni di euro, avrebbe consentito agli operatori rimasti di lavorare in uno spazio più adeguato, con più box e servizi igienici. “Avevamo presentato il nostro progetto preliminare, che prevedeva, d’accordo con gli operatori, di spostare di pochi metri l’attuale mercato di Santa Galla. Tra gennaio e marzo - ha spiegato l’assessore municipale Leslie Capone - abbiamo ricevuto le bocciature del Dipartimento Mobilità ed Urbanistica”.

Due mercati dai destini incrociati

Cosa fare quindi? L’ente di prossimità è tornato ad affrontare la questione, chiamando in causa un altro mercato oggi inutilizzato. E’ quello di via Passino, che per anni ha ospitato il farmer’s market, prima di chiudere in attesa di un bando di riqualificazione. “E’ stata votata una risoluzione in consiglio municipale che prevede di utilizzare la struttura di via Passino sia per gli operatori a kmzero che per quelli che stanno lavorando su via Santa Galla” ha fatto sapere l’assessore Capone. Certo è che, quest'ultimo proposito, dovrà essere affrontato nel corso della prossima consiliatura. L’attuale, inevitabilmente, si concluderà senza colpi di scena: i banchi resteranno a due passi da Circonvallazione Ostiense. Nella sede che,“provvisoriamente”, era stata loro assegnata 18 anni fa.