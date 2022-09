Alla Garbatella una targa per ricordare Marco Nardelli, il pediatra amico dei bambini

La Garbatella rende omaggio al dottore amico dei bambini: a sette mesi dalla morte di Marco Nardelli, all’esterno dello studio di viale Guglielmo Massaia 39 in cui l’amatissimo pediatra ha esercitato per anni è stata apposta una targa che ne ricorda l’impegno, la dedizione e l’umanità nello svolgere la sua professione.

La targa è stata svelata martedì pomeriggio dal presidente del VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, davanti alla famiglia e ai tanti abitanti del quartiere decisi a partecipare al momento: “Marco Nardelli per una vita si è speso da pediatra pubblico in questa nostra comunità con dedizione e passione instancabile. Sono migliaia le persone, e soprattutto le bambine e i bambini che sono passati per il suo studio e di cui si è preso cura - ha detto Ciaccheri - Marco Nardelli a suo modo ha fatto della nostra città davvero un posto migliore. Per questo dopo la sua scomparsa abbiamo proposto alla sua famiglia di fare una cosa semplice: fare del luogo dove ha lavorato una vita, un luogo parlante dove rimanesse segno di una vita spesa per la sua comunità e per la sua professione”.

La targa riporta l’indicazione “qui Marco Nardelli lavorò come pediatra”, e ricorda “la sensibilità e professionalità” messe al servizio dei bambini e delle bambine di Garbatella: “Un esempio da seguire - ha detto Ciaccheri - ma anche un testimone consegnato a tutte e tutti noi, innanzitutto per le bambine e i bambini di Roma, di ieri, di oggi e di domani con l'impegno a fare ogni giorno di più perché questa città si curi di loro con la dedizione e l'attenzione che meritano”.

Nardelli è morto a inizio aprile, gettando nello sconforto le migliaia di persone che in oltre trent’anni di carriera sono passate dal suo studio. I funerali si sono tenuti nella basilica di San Lorenzo fuori le Mura, e sono state moltissime le manifestazioni di cordoglio e stima arrivate da ogni angolo di Roma, non soltanto dalla Garbatella. A ricordare Nardelli era stato anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio d’Amato: “Perdiamo un grande professionista”.