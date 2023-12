Tra Garbatella e San Paolo a bando la gestione di ludoteche e spazi gioco 

Giovani fino a 17 anni e bimbi nella fascia 0-6. Il municipio VIII mette a disposizione spazi per queste due fasce d'età e pubblica un avviso per cercare nuovi gestori. Si tratta di una procedura negoziata per l'affidamento di servizi e progetti per 36 mesi per un totale di 720mila euro, aperta per raccogliere le offerte fino a venerdì 15 dicembre.

Per quanto riguarda i piccolissimi, nella lista troviamo la ludoteca Ludomagicablu, da realizzare al piano terra dello stabile municipale di via dei Lincei 93, quattro stanze e relativi spazi verdi, e per un nuovo spazio giochi da dedicare alla figura di Carla Di Veroli e da allestire dei locali di via Matteucci, all'interno del parco Pisino. Si prevedono attività di gioco per le due fasce 18 mesi-3 anni e 3-6 anni.

Poi abbiamo altri quattro lotti del bando che interessano i giovani. Uno "spazio comune", che ospiterà progetti di cooperazione e partecipazione giovanile, dalla cura dei beni comuni e rispetto ambientale alla mobilita? sostenibile, da realizzare negli spazi municipali di via di Grottaperfetta; uno "spazio gioco-lettura", nelle stanze dell'ex casa del custode della scuola materna Casa dei Bimbi di via Magnaghi, a Garbatella, uno "spazio memoria" da realizzare nei locali dell'istituto comprensivo Spizzichino di via Odescalchi, a Tor Marancia, da dedicare a don Luigi Gallo. E infine uno "spazio insieme", dove ospitare progetti contro il disagio giovanili, attività i promozione dei "corretti stili di vita" e dialogo intergenerazionale.