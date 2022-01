Gualtieri fa tappa a Ostiense: “Quartiere con vocazione a innovazione e inclusione”

Un coworking su tre piani nel cuore del quartiere Ostiense, con all'interno un BiblioPoint nato grazie a un protocollo d'intesa tra il Campidoglio, l'Istituzione Biblioteche e la cooperativa che gestisce lo spazio.

Gualtieri in visita nel quartiere Ostiense

Si chiama 'Industrie Fluviali' ed è la struttura in via del Porto Fluviale gestita dalla coop sociale Pingo che venerdì pomeriggio è stata visitata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme a diversi esponenti della sua giunta e consiglieri di maggioranza. "Questo è un bellissimo luogo che incarna bene la nuova vocazione di questo quartiere all'innovazione e all'inclusione” - ha commentato Gualtieri. “Parliamo di uno spazio di coworking che ospita al suo interno anche un BiblioPoint di Roma Capitale e che crea eventi culturali. Un modello di come tutta la città può ripensarsi intorno alla prossimità, all'innovazione, all'inclusione e alla cultura".

Dagli ex Mercati Generali al polo museale di Atac

Accompagnato dal presidente dell'VIII municipio, Amedeo Ciaccheri, il primo cittadino ha poi visitato, con gli assessori Sabrina Alfonsi, Andrea Catarci e Ornella Segnalini, anche il giardino Antonio Pisino di via Pellegrino Matteucci, il centro anziani ex Mercati generali di Ostiense a via Francesco Negri e il Polo museale Atac di via Bartolomeo Bossi che a breve, con il passaggio di gestione alla regione Lazio previsto per fine giugno, verrà riaperto dopo il lungo stop causato dalla pandemia.

I tour del venerdì del sindaco nei quartieri di Roma

Dopo la riapertura del "Ponte di Ferro", il 'tour' in VIII Municipio fa parte della serie di sopralluoghi organizzati da Gualtieri in tutta la città ogni venerdì in un quartiere o una zona urbanistica diversa - già diversi i punti visitati, da Castel Giubileo a Quarto Miglio - per ascoltare e raccogliere i problemi evidenziati dalla cittadinanza.

[fonte Agenzia DIRE]