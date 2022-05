A Garbatella vinti 100.000 euro alla lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini premia Garbatella. Una donna accompagna i figli a scuola e corre a fare la spesa prima di andare al lavoro. Un acquisto al supermercato che cambierà la vita sua e della sua famiglia. Lo scontrino infatti le porterà 100mila euro, vincita grazie alla quale le sarà finalmente possibile acquistare la casa per cui da anni si paga il mutuo. "Un grandissimo ringraziamento allo Stato e all’Agenzia Accise Dogane e Monopoli per aver reso possibile il sogno di un futuro sereno" ha dichiarato la vincitrice contenta.

Continua il trend positivo di vincite nella Regione Lazio, che si conferma in pole position in ambito nazionale nell’assegnazione di premi, rispettivamente da 10mila, 25mila e 100mila euro agli acquirenti e da 2mila, 5mila e 20mila agli esercenti, oltre al maxi premio da 150mila euro per chi compra e da 30mila euro per chi vende.