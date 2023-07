Due rotatorie e nuovi marciapiedi: la strada storica della Garbatella si rifà il look

Una gimkana di buche, avvallamenti, piccoli dossi e radici che emergono dall'asfalto. I marciapiedi di via Guglielmo Massaia, strada storica di collegamento tra la Cristoforo Colombo e circonvallazione Ostiense, sono tristemente famosi ai residenti di Garbatella. Percorrerli a piedi specie se con una carrozzina per disabili o un passeggino per bambini è quasi impossibile, tanto da costringere spesso l'utenza a scegliere la carreggiata delle auto.

Divieti di sosta

Dopo anni di attesa e di promesse mai mantenute da parte dell'amministrazione, sono finalmente partiti i cantieri per il rifacimento della via con uno stanziamento di 720mila euro. I lavori dureranno sette mesi. Come indicato nell'apposita segnaletica, è previsto il divieto di sosta per tratti di lavorazione di circa 150 metri alla volta, con partenza da piazza Biffi e proseguendo a salire. Verrà comunque garantito il regolare transito dei veicoli.

Due nuove rotatorie

"Si tratta di un intervento di riqualificazione di primaria importanza per il quadrante - commenta a RomaToday l'assessore ai Lavori pubblici Luca Gasperini - seguiremo in maniera costante il cantiere affinché si svolga al meglio e nei tempi contrattuali". L'intervento prevede, oltre al rifacimento dei marciapiedi, anche quello del manto stradale, la realizzazione di nuove pensiline alle fermate dei mezzi pubblici e due rotatorie in corrispondenza di via Roberto de' Nobili e di via san Lorenzo da Brindisi, su modello di quella già presente in piazza Michele da Carbonara.

"Sarà cura del municipio cercare di recare meno disagio possibile alla viabilità e a tutta la cittadinanza" si legge nei cartelli che avvisano il pubblico dell'inizio dei lavori. Alla mail indicata sulla cartellonistica (assessoralavoripubblici.mun08@comune.roma.it) è possibile richiedere ulteriori informazioni.