Per San Valentino la Roma organizza una raccolta di sangue: ai donatori un biglietto per l'Olimpico

In occasione di San Valentino la Roma scende in campo in una partita a sostegno delle persone fragili. Infatti per la festa degli innamorati i giallorossi hanno organizzato una raccolta di sangue rivolta a tutta la comunità romanista e in tutto il mondo.

La Roma, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e con municipio VIII metterà a disposizione in via Damiano Sauli, a Garbatella, un'autoemoteca dove sarà possibile donare il sangue dalle 08:00 alle 12:00.

I donatori saranno premiati con un biglietto omaggio per una delle prossime partite all'Olimpico di Pellegrini e compagni oltre alla colazione, un berretto e un gadget. Invitate a partecipare all'iniziativa le associazioni sportive dilettantistiche, le scuole, le parrocchie, le case famiglia e i Roma Club della città.

Proprio i Roma Club svolgeranno un ruolo importante. L'iniziativa della Roma infatti si espande oltre il Gra, con i Roma Club che replicheranno il sostegno nelle città di Ravenna, Rimini, Forlì, Matera, Trani, Pistoia, Caprarola (VT), Napoli, Caserta, Battipaglia e Bergamo. La donazione coionvolgerà anche i Roma Club di New York, Madrid, Lussemburgo, Norvegia, Malta e Belgio.