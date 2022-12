Al via la presentazione del progetto di ricostruzione del Nuovo Cinema Amude

Domenica 18: dicembre dalle 17:00 a Casetta Rossa (Via Magnaghi 14) ci sarà presentazione del progetto per la ricostruzione del cinema distrutto dalle fiamme in cui morirono 282 bambini curdi.

L'incendio del cinema ad Amûdê è una di quelle tragedie che sono profondamente radicate nella memoria della società curda. Era il 13 novembre 1960, quando centinaia di studenti furono portati nell’unico cinema della città di Amûdê, il ?ehrazad, alla proiezione del film egiziano “Il fantasma di mezzanotte". Ad un certo punto, durante la proiezione, la sala venne illuminata dalle fiamme che si propagarono rapidamente alla capriata in legno del tetto dell'edificio, ricoperta di paglia e fango. La causa dell’incendio non è mai stata chiarita.

Con questo progetto si vuole ridare vita dove l'orrore l’ha negata e sostenere il popolo curdo nella lotta di liberazione. a ricostruzione della struttura che sarà cinema, teatro ma anche sala di accoglienza, che sia cultura e socialità, che sia lavoro. Ricostruire il Nuovo Cinema Amude è la sfida del Comitato Nuovo Cinema Amude.

Durante la presentazione dell'evento ci saranno gli interventi di Freeapo con un video introduttivo, Yilmaz Orkan, responsabile dell'ufficio informazione Kurdistan in Italia, Davide Grasso, ricercatore e scrittore, Sevinaz Evoike, Komîna Fîlm a Rojava, Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo "Orso".

L'appuntamento è alle 17 per il tè curdo, alle 18 per la presentazione del progetto, e alle 20 per una speciale cena curda.