Il ponticello di Garbatella verrà abbattuto e rifatto da zero. Ecco i dettagli del progetto

Il ponticello di via Giulio Rocco, collegamento tra i quadranti di Garbatella e Ostiense, verrà abbattuto e realizzato nuovo, da zero. Ad annunciarlo è il dottor Miceli, tecnico del dipartimento Simu, invitato in commissione Lavori pubblici per fare il punto sul progetto esecutivo dell'opera. Ricordiamo che il cavalcaferrovia, che passa sopra i binari della Roma Lido e della metro B, è stato chiuso il 30 ottobre del 2016, dopo il distacco di alcuni calcinacci, effetto del terremoto che allora devastò Norcia e il centro Italia.

I dettagli del progetto

"Dalle indagini strutturali e dal progetto definitivo che abbiamo è venuto fuori che le resistenze del calcestruzzo sono insufficienti per poter fare un restauro, per cui i progettisti hanno escluso che si possa conservare" ha spiegato ai consiglieri presenti. Il ponte sarà a un'unica campata in acciaio. Le spalle invece resteranno quelle storiche esistenti. Verrà leggermente allargato per consentire la messa a norma dei marciapiedi secondo le nuove regole del codice della strada, mentre la carreggiata manterrà la sezione attuale.

Fonti e tempistiche

Per quanto riguarda i fondi, il progetto esecutivo ha un costo di circa 2 milioni e 800mila euro, calcolato però su tariffe del 2012. Serve quindi un ricalcolo aggiornato, oltre alla divisione delle spese con la Regione Lazio. L'opera infatti, come detto, interessa anche i binari della Roma Lido, dal 1 luglio gestita di Astral, azienda stradale regionale. "Stiamo procedendo con una convenzione per affidare la gestione dei lavori proprio ad Astral" fanno sapere sempre dal dipartimento Simu. Tempistiche per tornare a poter percorrere il ponticello?

Al momento si attende il progetto esecutivo, non prima di tre, quattro mesi. Questo infatti deve ancora passare dal parere dell'Oif (Organismo

indipendente ferroviario). Solo allora potrà essere aperto il cantiere. Difficile quindi pensare a un taglio del nastro prima di almeno un anno.

Un'attesa estenuante quella per tornare a poter percorrere il ponticello, che ha pesato (e ancora pesa) prima di tutto sulla viabilità del quadrante. L'intero flusso di traffico si è infatti spostato sul vicino ponte Settimia Spizzichino, mentre i treni della metro B e della Roma-Lido sono costretti da anni a rallentare (fino a 30 chilometri orari) per limitare le vibrazioni.