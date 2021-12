Il cavalcaferrovia chiuso dal terremoto del 2016, in Giunta la delibera per il progetto: "Riaprirà entro un anno"

Finalmente ci siamo. Dopo cinque anni di transenne uno dei principali collegamenti tra i quadranti di Ostiense e Garbatella si prepara, si spera, a riaprire. Parliamo di via Giulio Rocco, ponticello ferroviario chiuso al traffico il 30 ottobre 2016 dopo il distacco di alcuni calcinacci, effetto del sisma che allora devastò Norcia e il centro Italia.

Il 15 dicembre verrà portata in giunta capitolina la delibera che licenzierà la gara per la progettazione esecutiva dell'infrastruttura. Da lì, salvo intoppi nell'iter di realizzazione, ci vorrà circa un anno. Quaranta giorni per il progetto, poi i tempi per il parere dell'Oif (Organismo indipendente ferroviario) e quelli per la sottoscrizione di un accordo tra Regione e Comune (entrambi competente sull'opera) per lo stanziamento dei fondi, circa due milioni e mezzo di euro che verranno ripartiti tra i due enti. Dopodiché l'apertura del cantiere. "Il progetto ha ottenuto gli ultimi pareri da parte del ministero dei Beni culturali, ormai ci siamo e siamo ottimisti sulle tempistiche. Speriamo di chiudere il cantiere entro un anno" fa sapere a RomaToday il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri.

Il ponticello chiuso da anni

Un'attesa estenuante che ha pesato prima di tutto sulla viabilità del quadrante. L'intero flusso di traffico si è infatti spostato sul vicino ponte Settimia Spizzichino, mentre i treni della metro B e della Roma-Lido sono costretti da anni a rallentare (fino a 30 chilometri orari) per limitare le vibrazioni. L'elefantiaca macchina burocratica dell'amministrazione ha avuto finora la meglio.

A bloccare l'iter le molteplici competenze sull'area che hanno generato continue sovrapposizioni. Municipio, Comune, Atac per la metropolitana e Regione Lazio per la Roma Lido. Le prime indagini sul ponticello sono arrivate dopo mesi e il progetto preliminare per effettuare il consolidamento solo nel 2019.