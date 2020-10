Garbatella, c’è un ponte pedonale chiuso da due anni e mezzo: “Deve sistemarlo il Municipio”

Non sono bastati due anni e mezzo per riaprire il ponte pedonale della Garbatella. Chiusa dai vigili del fuoco nel marzo del 2018, l’infrastruttura non è più stata messa a disposizione del pubblico.

La responsabilità della manutenzione

“La manutenzione di quel ponticello è in capo al Municipio VIII” ha spiegato la consigliera capitolina Alessandra Agnello “Nell’ottobre del 2018 ho convocato una commissione Lavori pubblici durante la quale è stato affrontato il tema. Quell’infrastruttura collega piazza Vallauri, una zona con dei pini bellissimi che è una bomboniera, con via degli Argonauti una strada da cui si accede a numorosi locali di Ostiense. Quindi sicuramente utile riportare in funzione quel ponte”.

Le riqualificazioni del passato

Nel corso degli anni soprattutto le associazioni ed i comitati di zona hanno provato a sistemare il ponticello pedonale. Gruppi di volontari si sono alternati per ritinteggiarne i muri e per lanciare anche dei processi di riqualificazione dal basso. L’ente di prossimità invece ha completamente abdicato al proprio ruolo. Dopo l’amministrazione di Andrea Catarci ed il fallimentare tentativo di trasformare quello spazio in una galleria per street artist, il Municipio non ha fatto registrare alcun progresso. Ed in assenza della necessaria manutenzione lo spazio è ripiombato nell’antico degrado.

Il passaggio di consegne

“Come avevo dichiarato nel corso della Commissione, il Comune è anche disposto ad acquisire al patrimonio quel ponticello - ha dichiarato la presidente della commissione Lavori Pubblici capitolina - a condizione però che il Municipio lo consegni al Dipartimento SIMU in buone condizioni e quindi dopo averne effettuato la manutenzione. E sempre il Municipio dovrebbe anche trovare il modo di garantire il servizio di apertura e chiusura”.

Passi in avanti però, rispetto a quanto era stato già dichiarato nella commissione del 2018, non sono stati compiuti. Nel frattempo sono trascorsi altri due anni. Ed il ponticello, rimasto chiuso, continua a degradarsi.