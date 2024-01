Visite guidate sui cantieri del ponte di Ferro. La proposta a Gualtieri

Portare i cittadini in visita ai cantieri del ponte dell'Industria, meglio conosciuto come ponte di Ferro. Delle vere e proprie visite guidate con un racconto step by step di tutte le varie fasi dei lavori. La proposta arriva dall'VIII municipio, dopo il sopralluogo del sindaco Gualtieri ieri mattina. Un maxi cantiere sta ripristinando l'infrastruttura, fondamentale per la viabilità del quadrante Ostiense-Marconi, dopo l'incendio di ottobre 2021.

"L'importanza dell'opera dal punto di vista tecnico e paesaggistico è stata al centro di una proposta condivisa con Gualtieri e con Anas fatta dal nostro municipio che può valere per il resto della città, ovvero aprire i cantieri a visite guidate per permettere ai cittadini e alle cittadine di Roma di verificare non solo l'andamento dei lavori, ma anche le tecniche edilizie e i lati meno visibili di una grande opera di trasformazione della città all'interno del programma giubilare" commenta il presidente Amedeo Ciaccheri, presente al sopralluogo insieme al primo cittadino.

"Una proposta che sono felice abbia accolto il sindaco e che ovviamente dovrà essere verificata attentamente e messa allo studio dei partner istituzionali dell'amministrazione perché sia organizzata e diventi un altro appuntamento in attesa del 2025".