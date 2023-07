Al parco Cavallo Pazzo i cantieri non sono segnalati e i bimbi giocano su scivoli inagibili

I lavori di manutenzione straordinaria non sono ancora partiti, ma a due settimane dalla chiusura dell'area i cartelli di allerta e le reti arancioni di protezione non ci sono più. È rimasto giusto qualche nastro giallo della Polizia locale sulle panchine rotte e su una delle altalene dei più piccoli. Il risultato? Mamme e papà non sanno che la zona giochi del parco è quasi tutta interdetta, e i bambini continuano a utilizzare i giochi come se nulla fosse. E ci si siede comunque sulle panchine arcobaleno, nonostante traballino perché mancano delle assi di legno.

Siamo al parco Cavallo Pazzo di Garbatella, l'area verde compresa tra via Giovanni Battista Magnaghi e via Ignazio Persico. Il 19 giugno gli scivoli, le altalene e il ponte tibetano sono stati recintati e dichiarati inagibili. A occuparsi della manutenzione dovrebbero essere i membri di Casetta Rossa, centro sociale assegnatario dello spazio di via Magnaghi, un tempo vecchio magazzino, oggi ristorante popolare e punto di riferimento del territorio per eventi e intrattenimenti dedicati a tutte le età. Casetta Rossa ha una convenzione decennale con il Comune di Roma: la somministrazione di cibo e bevande è concessa in relazione all'erogazione di determinate attività, dalle potature degli alberi alla manutenzione ordinaria, e straordinaria appunto, dei giochi utilizzati dai bambini.

"Non sono stati fatti ancora interventi, ho scritto al municipio per chiedere i tempi ma mi hanno detto che non dipende da loro - spiega una mamma, abituata a portare il figlio di due anni tutti i pomeriggi al parco Cavallo Pazzo. "Il problema è che molti ci giocano lo stesso, le reti sono accatastate da un lato e i cartelli che avvisano delle condizioni dei giochi sono stati tolti". Già, il cantiere non è in sicurezza.

"Lo faremo presente all'associazione" commenta ai nostri taccuini l'assessore all'Ambiente dell'VIII municipio Claudio Mannarino. "Per le tempistiche dei lavori ci vorrà ancora qualche settimana, perché i nuovi pezzi devono ancora arrivare. Purtroppo non sono interventi che possono essere immediati" spiega ancora. Da sostituire il ponte tibetano e anche alcune parti del tappeto anti urto dove sono posizionati i giochi. Un mese circa, è la stima approssimativa dei tempi. Nel frattempo si attende almeno la messa in sicurezza che impedisca, realmente, l'accesso.