Garbatella, paura al parco: crolla albero a ridosso dell'area giochi piena di bimbi

L'albero è caduto mentre i bimbi giocavano tra scivoli e altalene. Per fortuna nessuno di loro è rimasto coinvolto. Solo tanta paura per i genitori che ieri pomeriggio si trovavano nel parco Cavallo Pazzo di via Magnaghi, nel cuore della Garbatella, sempre affollatissimo di famiglie data la vicinanza alle principali scuole e nidi della zona, dalla materna Casa dei Bimbi all'asilo Villaggio nel Bosco per i piccolissimi.

In mattinata l'albero è stato rimosso dal punto dove è avvenuta la caduta, lungo la discesa che dall'ingresso più alto di via Magnaghi, quello accanto a Casetta Rossa, porta all'area dei giochi. "Poteva succedere una tragedia" commenta Camilla, una mamma assidua frequentatrice del parco, "siamo stati tutti molto fortunati".

I precedenti

Non è la prima volta che nell'area cadono alberature mettendo a rischio i più piccoli. Nel luglio 2016 un ramo cadde nell'ampio giardino della Casa dei bimbi, utilizzato quotidianamente da circa 200 bambini. Ne seguì una lunga chiusura per motivi di sicurezza e un'ispezione che dichiarò ammalorati e a rischio estremo di cedimento 23 alberi tra lecci e pini. Un altro episodio di crollo interessò, due anni dopo, febbraio 2018, una grossa quercia nella stessa area.