Alla Garbatella spunta il murale di Alfredino Rampi

Un nuovo murale colora Garbatella. E stavolta il ritratto è di quelli inconfondibili. Un omaggio ad Alfredino Rampi, disegnato come nella foto icona che lo ritrae con la canotta a righe, spunta su uno dei palazzi di piazza Michele Carbonara, porta che conduce ai lotti popolari storici del quartiere.

Il bimbo morì dopo essere scivolato in un pozzo artesiano in località Vermicino. Era il 13 giugno 1981, una vicenda che tenne l'Italia col fiato sospeso anche per la lunga diretta mediatica che mostrò ogni istante del tentato salvataggio. Il murale vuole essere un tributo a quel bambino, un'opera in sua memoria che vada oltre il semplice ricordo dei fatti in occasione dell'anniversario.

Gli artisti sono ancora a lavoro e la presentazione ufficiale con taglio del nastro e istituzioni presenti è prevista per maggio. Ma l'opera è già più che visibile e in zona sembra riscuotere un certo successo. "Questo sì che è meraviglioso" commenta Marisa, residente in via Giovanni Maria Percoto. Lo vede dalle finestre di uno degli appartamenti degli alberghi suburbani. Dello stesso avviso il vicino, a Garbatella da generazioni: "Ecco questo è il più bello che c'è in zona, e poi è un'iniziativa lodevole".

L'iniziativa dal basso

Un'opera di street art realizzata grazie a una raccolta fondi dal basso. Il progetto "Murales" è infatti un'iniziativa privata promossa e ideata da Stella Liberato, residente a Roma proprio alla Garbatella, e ha ottenuto il consenso del centro Alfredo Rampi onlus, associazione creata dalla famiglia del piccolo dopo la tragedia, oltre al parere favorevole di Comune, municipio e Ater. La raccolta è durata mesi e si è svolta on line sulla piattaforma gofoundme. Un sogno che si avvera e che arriva a sei mesi dalla morte di Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo artesiano dove Alfredino era rimasto intrappolato tentando invano di salvarlo.