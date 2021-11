Municipio VIII, Ciaccheri ha scelto la nuova Giunta: tre le novità

Aveva promesso una squadra rinnovata all’insegna della continuità e, stando ai nomi contenuti nell’ordinanza firmata il 5 novembre, Amedeo Ciaccheri è stato di parola. La sua giunta è per metà, la stessa della passata consiliatura.

Il nuovo vicepresidente

Dopo la rinuncia di Leslie Capone a far parte della nuova squadra di governo municipale, decisione resa nota anche attraverso i canali social dall’ex numero due del Municipio, è stato necessario individuare un altro vicepresidente. La scelta è ricaduta su Antonio Calicchia. Avvocato classe ’51, ex dirigente comunale e successivamente segretario generale della Regione Lazio, nel Municipio XI andrà ad occuparsi di Bilancio, Commercio, Turismo e Grandi Eventi.

L'assessora alla Cultura

L’altra novità riguarda l’introduzione, in giunta di Maya Vetri. Attivista vicina a Casetta Rossa, si è candidata alle ultime elezioni municipali nella lista Sinistra Civica Ecologista ed è risultata la consigliera con più preferenze, tra le fila della maggioranza. Entra nella Giunta Ciaccheri con deleghe alle Politiche culturali, di genere, ai Beni comuni, alla Memoria ed alla Partecipazione.

La terza novità

Il terzo assessore che andrà a comporre la Giunta è un consigliere municipale di lungo corso: Luca Gasperini. Classe 84, anche lui avvocato, ha fatto il suo ingresso nel parlamentino di via Benedetto Croce quando il Municipio era ancora l’XI (ed i municipi a Roma era 19) ed a presiederlo c’era l’attuale assessore comunale Andrea Catarci. A Luca Gasperini vanno le deleghe ai lavori pubblici, alla Mobilità, ai Trasporti ed all’Attuazione Urbanistica.

Gli assessori confermati

Tra le fila del partito democrativo è stata confermata Alessandra Aluigi che, come Gasperini e Vetri, dovrà rinunciare al mandato elettorale visto che era stata eletta come consigliera. A lei rimangono le deleghe alle Politiche Sociali, alla Sanità, Alla Terza età ed alle Politiche Abitative. Del PD è anche l’altro assessore del Ciaccheri Bis, vale a dire Michele Centorrino. Continuerà ad occuparsi di Politiche Ambientali e Rifiuti. Non però di Mobilità visto che è stata assegnata a Gasperini. Centorrino dovrà però occuparsi della promozione dei corsi d’acqua che solcano il territorio vale a dire il fiume Tevere e l’Almone. Confermata anche Francesca Vetrugno che conserva le deleghe alle Politiche educative e scolastiche, giovanili ed ai progetti legati alla comunità educante.