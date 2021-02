Municipio VIII, Rosati sceglie Fratelli d'Italia: "Abbiamo bisogno di un leader come Giorgia Meloni"

Raffaella Rosati è entrata nel gruppo di Fratelli D’Italia del Municipio VIII. La consigliera, eletta con Salvini, da novembre era approdata nel Gruppo misto. Ora ha formalizzato il suo passaggio nel partito di Giorgia Meloni.

La scelta di Fratelli D'Italia

“Sono felice di entrare a far parte di un partito che oggi più che mai manifesta una grande coerenza ed un’ideologia concreta che ha realmente come unica condizione quella di far emergere l’interesse degli Italiani, del cittadino” ha dichiarato la consigliera, appena passata nel gruppo di Fratelli D’Italia.

L'addio alla Lega

A novembre Rosati, aveva annunciato l’addio alla Lega perché “mal gestita a Roma e nella Regione Lazio”. Secondo la consigliera municipale, che fino a quel momento era stata capogruppo nel partito di Salvini, “La Lega avrebbe dovuto rappresentare nella nostra città la novità, il cambiamento, un nuovo modo di fare politica e non avrebbe dovuto escludere una classe dirigente all’altezza di proporre soluzioni alle problematiche che insorgono costantemente nella capitale e nella nostra regione” . Aspettative che, evidentemente, non hanno trovato l'atteso riscontro.

Il partito di Meloni

Con l'arrivo di Rosati, Fratelli D'Italia diventa la terza formazione politica per quantità di consiglieri (ora diventati quattro). Ma è il gruppo più numeroso tra le fila dell'opposizione, bissando la Lega. Rosati, che sogna la trasformazione di Roma in“ una città che faccia crescere le imprese ed il turismo” ha dichiarato che “Mai come in questo momento abbiamo bisogno di un Leader come Giorgia Meloni che ha l’integrità di prendere delle decisioni ponderate”. Meloni che viene proprio dallo stesso territorio in cui Rosati, nel 2018, è stata eletta.