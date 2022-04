Nuove promesse per i mercati di Garbatella. Allo studio progetti di restyling

Il presidente Amedeo Ciaccheri visita il mercato di Santa Galla con l'assessora alle attività produttive Monica Lucarelli. Si torna a parlare della riqualificazione del plateatico di Garbatella, da anni appeso a progetti mai portati in fondo. "Stiamo lavorando insieme al Campidoglio e con l'ags (associazione che gestisce i servizi del mercato, ndr) a un progetto di fattibilità" spiega il minisindaco dell'VIII municipio interpellato da RomaToday. Il parlamentino aveva già lavorato a un progetto nel 2019, ma il Campidoglio a trazione M5s aveva optato, su richiesta dell'aula, per il trasferimento (mai fatto) in altra area. "Puntiamo a trasformarlo in un luogo importante per il commercio di prossimità del quartiere, una riqualificazione progressiva" prosegue Ciaccheri. Una trasformazione che punterà a riqualificare i banchi esistenti, a riassegnare quelli chiusi moltiplicando quindi le postazioni, al restyling del plateatico che ospiti anche un'area ristoro. E soprattutto all'apertura pomeridiana e serale.

La storia dei box di Santa Galla

Una lunga vicenda quella del mercato rionale di via Santa Galla. Nel 2002 sull'area erano presenti una quarantina di box, assegnati agli operatori che, fino ad allora, avevano lavorato nel mercato rionale di via Passino. La ristrutturazione di quell'edificio è però andata per le lunghe. E il trasferimento, come spesso accade, da temporaneo è diventato a tempo indefinito. Oggi sono ancora lì, ma l'atmosfera è decisamente diversa. Due banchi sono stati rimossi, altri 11 hanno chiuso. Attualmente ce ne sono circa una ventina. Un intervento quello promesso dal municipio fortemente richiesto dagli operatori ma anche dagli stessi residenti, perché potrebbe cambiare non solo la qualità del commercio locale ma anche il volto della circonvallazione Ostiense.

"Riapriremo anche il mercato di via Passino"

In parallelo poi, promette Ciaccheri, si punta anche alla riapertura del farmer's market di via Passino. Dal novembre del 2019 l'edificio è stato chiuso perchè, scaduta la concessione, il Campidoglio aveva deciso di metterlo a bando, fissando un canone di 156mila euro l'anno. L'avviso pubblico è però stato ritirato in "autotutela" dal dipartimento attività produttive. Nonostante fosse già in corso la gara, si era ritenuto "opportuno e necessario rivedere le procedure di affidamento dei lavori di manutenzione del mercato, anche alla luce delle norme del codice degli appalti". Da allora nessuna novità. Il farmer's market è rimasto chiuso. "La giunta Raggi lo ha lasciato in uno stato di abbandono totale" commenta Ciaccheri. "Deve tornare a essere a disposizione del tessuto commerciale, e non sarà attivo solo il weekend ma tutta la settimana. Anche su questo presenteremo a breve un progetto".