Mattarella premia Maria Vittoria Sebastiani, la professoressa che insegna l'italiano ai migranti

C'è anche Maria Vittoria Sebastiani, 86 anni, tra le 33 onorificenze al Merito della Repubblica italiana conferite dal Presidente Sergio Mattarella. La donna, professoressa universitaria in pensione, appassionata di letteratura e mediazione culturale, rientra nella lista "di cittadine e cittadini che - si legge in una nota del Quirinale - si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia".

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre 2021 alle ore 11. La signora Sebastiani ha insegnato sia nelle scuole secondarie, sia all'Università, in Italia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. E da tre anni tiene lezioni di italiano a cittadini stranieri nello spazio autogestito di Casetta Rossa a Garbatella, presso il parco Cavallo Pazzo.

"Io per prima sono stata una migrante, quindi sempre attenta al tema e credo ovviamente che le diversità siano una cosa preziosa" ha raccontato a RomaToday in una recente video intervista. "In pensione mi sono ritrovata con tanto tempo libero ma anche tanta voglia di dare una mano - ha spiegato - considerando che l’unica cosa che so fare è insegnare l’italiano agli stranieri ho cercato un posto adatto, ed eccomi qua".