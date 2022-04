Lotti popolari di Garbatella come nuovi: terminati i lavori nelle case Ater

Sono terminati i lavori di riqualificazione nei lotti popolari di via Edgardo Ferrati a Garbatella. In occasione del centenario della Garbatella, la Regione Lazio e l'Ater avevano messo in campo un programma di opere di riqualificazione e manutenzione con un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, che ha interessato alcuni edifici storici del quartiere.

Diversi gli interventi realizzati, dai muretti di cinta dei vari lotti al completamento della ristrutturazione delle palazzine che ha compreso il rifacimento e l’impermeabilizzazione delle coperture, il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, il recupero delle facciate e degli intonaci ammalorati, il restauro dei balconi danneggiati e la sostituzione degli infissi.

Due giorni fa un sopralluogo del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell'assessore a Urbanistica e Politiche abitative Massimiliano Valeriani e del presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. "Era un intervento atteso da tanti anni. Un intervento straordinario in uno dei quartieri più belli di Roma" ha detto Valeriani. "In questo momento sono aperti a Roma 30 cantieri in 17 quartieri della città e qui a Garbatella c'è un pezzo di cultura e dell’identità di Roma. Abbiamo una missione: consegnare a chi verrà dopo di noi una Garbatella più bella di come era".

Il primo car sharing condominiale

"Sempre in questo quartiere presto inaugureremo il primo sharing condominiale di Roma e non solo" fa sapere il minisindaco ricordando un'altra iniziativa pronta a partire. La condivisione di due auto e di uno scooter elettrici tra gli inquilini del lotto 15. Un esperimento con l'idea, nel caso venga promosso, di estenderlo alle case popolari di tutta Roma e non solo.

"Vedremo come va a Garbatella, ma già stiamo trovando le risorse per portarle in tutto il patrimonio pubblico delle case popolari del Lazio" ha spiegato Zingaretti. "A ogni casa popolare e dell'Ater corrisponderà anche una vettura elettrica a disposizione del condominio. È questo quello che ci vuole in questo momento".