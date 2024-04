Due strade della Garbatella si rifanno il look. I lavori dureranno un mese

Da tempo erano in pessime condizioni. Ora per due strade del municipio VIII è arrivato il momento di rifarsi il look. Si tratta di via Rosa Guarnieri Carducci e via Rosa Raimondi Garibaldi. Due strade della Garbatella in cui il manto “era molto ammalorato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del municipio VIII, Luca Gasperini -. Per questo come amministrazione municipale siamo intervenuti per ripristinare uno stato di sicurezza attraverso opere di manutenzione straordinaria. Abbiamo voluto fare un intervento molto profondo sull’asfalto, così da ottenere un risultato che possa durare il più a lungo possibile”.

I lavori in dettaglio

Gli interventi, che sono già in corso, hanno un costo di circa 400mila euro nel caso di via Raimondi Garibaldi, mentre per via Guarnieri Carducci circa 280mila euro. Verrà rifatto in profondità il manto stradale: prima ripristinando lo strato di collegamento (binder), poi quello di usura. Verrà utilizzato conglomerato bituminoso tradizionale. Per quanto riguarda le tempistiche, gli interventi dovrebbero durare circa un mese e dunque concludersi per la fine di maggio.

L’altro cantiere

Tra gli importanti interventi in corso sulle strade del municipio VIII c’è anche quello che riguarda via delle Conce, dove i lavori sono in stato avanzato ed è prevista una serie di interventi, dal rifacimento dei marciapiedi all’illuminazione, fino alla messa a dimora di nuovi alberi, per un valore complessivo di 280mila euro. Anche in questo caso il cantiere era molto atteso: i marciapiedi della strada, infatti, si trovavano in condizioni di forte degrado, con tratti quasi privi di pavimentazione, soprattutto nell’area del sottopasso.