Metro Garbatella, ripulita la passerella pedonale

La passerella pedonale per entrare nella stazione metro di Garbatella è stata completamente ripulita. Lo annunciano la sindaca Virginia e l'assessora ai lavori Pubblici Linda Meleo, parlando di riqualificazione.

Ecco, dalle parole della sindaca, cosa è stato fatto: "La stazione di Garbatella si è rifatta il look: ripulite le scritte e i tag fatti dai vandali sulle panchine in marmo e ripristinato il sistema idraulico in tutta l’area esterna. È stato anche riqualificato il percorso Loges per le persone non vedenti fino all’attraversamento pedonale di via Giacinto Pullino".

"Questo è un intervento atteso da molti anni", sottolinea la sindaca Virginia Raggi. "Ora è necessario il contributo di tutti per mantenere questa stazione pulita anche in futuro".

I lavori alla metro Garbatella rientrano nel progetto di manutenzione di 11 stazioni della metropolitana di Roma. I lavori vengono eseguiti dall’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano, nato circa un anno fa, in sinergia con Ama, il Servizio Giardini e con il Dipartimento Simu di Roma Capitale. Prevede la riqualificazione completa delle aree esterne di 4 stazioni della Linea A (Cipro, Spagna, Battistini, Barberini), e 7 della Linea B (Pietralata, Monti Tiburtini, Quintiliani, Bologna, Policlinico, Colosseo e Garbatella).

L’importo complessivo dei lavori è di circa 800mila euro per tutti gli interventi previsti nell’appalto di durata annuale.